SAMUI TEST & GO

Авани + Самуи Резорт - AQ / ASQ

Samui
8.9
оценка с
88
Обновление February 9, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 58 Спальни

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Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Авани + Самуи Резорт в приоритетном порядке, и Авани + Самуи Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Avani Deluxe Room 42
฿26,900 - 7 Day AQ
฿26,900 - 7 Day Sandbox
฿21,000 - 5 Day Test & Go
฿16,700 - 4 Day Test & Go
฿13,000 - 2 Day Test & Go
฿6,500 - 1st Day Test & Go
฿6,500 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон (полный доступ)
  • Смежный номер
  • Семейные люксы
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Имеются номера для курящих
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Вилла с бассейном 68
฿47,500 - 7 Day AQ
฿47,500 - 7 Day Sandbox
฿35,000 - 5 Day Test & Go
฿28,600 - 4 Day Test & Go
฿19,400 - 2 Day Test & Go
฿9,700 - 1st Day Test & Go
฿9,700 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Кофе-машина
  • Интернет - Wi-Fi
  • Плавательный бассейн

Avani + Samui Resort (SHA Plus +) - отличный выбор для проживания при посещении Самуи. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к достопримечательностям, которые стоит посетить. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Avani + Samui Resort (SHA Plus +) делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. В отеле 58 номеров и виллы (с видом на пляж). Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, постельное белье, зеркало, тапочки, диван. Гости номеров Делюкс и Avani Pool Villas могут пройти регистрацию заезда и отъезда в любое время дня. Гостям необходимо сообщить об этом администрации за 48 часов до прибытия, чтобы можно было договориться об этом. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой подводного плавания, каноэ, частного пляжа, открытого бассейна, сада. Независимо от цели вашего визита на Самуи, Avani + Samui Resort (SHA Plus +) является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

Удобства / Особенности

  • Avani Accommodation
  • Daily Breakfast
  • Guests arriving from abroad must book PCR tests, priced at THB 2,200 each, in advance and show proof of payment in order to secure Thailand Passs. 2 PCR tests are required per person (at a total of THB 4,400)
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Адрес / Карта

53/5 Moo 4, Phang Ka, Taling Ngam, Koh Samui, Thailand, 82000

 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
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