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Avani + Samui Resort (SHA Plus +) - отличный выбор для проживания при посещении Самуи. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к достопримечательностям, которые стоит посетить. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Avani + Samui Resort (SHA Plus +) делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. В отеле 58 номеров и виллы (с видом на пляж). Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, постельное белье, зеркало, тапочки, диван. Гости номеров Делюкс и Avani Pool Villas могут пройти регистрацию заезда и отъезда в любое время дня. Гостям необходимо сообщить об этом администрации за 48 часов до прибытия, чтобы можно было договориться об этом. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой подводного плавания, каноэ, частного пляжа, открытого бассейна, сада. Независимо от цели вашего визита на Самуи, Avani + Samui Resort (SHA Plus +) является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.