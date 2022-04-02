Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Briza Beach Resort (SHA Plus+) 位于著名的查汶海滩，步行 10 分钟即可到达购物场所、酒吧和餐厅以及查汶举世闻名的充满活力的夜生活场所。所有这一切都距离苏梅岛的精品机场不到 15 分钟的路程。 布里扎海滩度假村 (SHA Plus+) 拥有 81 栋设计精美的别墅，可满足所有客人的个人品味，是放松身心的理想场所，同时靠近查汶海滩的所有景点。度假村的别墅设计提供一间卧室、两间卧室和一间最多可容纳 6 人的单人别墅，度假村各处均提供免费 WiFi。整个度假村为客人提供宁静轻松的海滨绿洲，可轻松前往查汶海滩的主要景点。 Briza 海滩度假村 (SHA Plus+) 是探索迷人的苏梅岛的完美基地。