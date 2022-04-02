SAMUI TEST & GO

ブリザビーチリゾート - AQ / ASQ

Samui
7.7

799レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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ブリザビーチリゾート（SHA Plus +）は、人気のチャウエンビーチに位置し、ショッピング、バー、レストラン、チャウエンが世界的に有名な活気に満ちたナイトライフから徒歩わずか10分です。これらはすべて、サムイ島のブティック空港から15分以内の距離にあります。 すべてのゲストの個々の好みに応える81の美しくデザインされたヴィラを備えたブリザビーチリゾート（SHA Plus +）は、チャウエンが提供するすべてのものに近く、リラックスするのに最適な場所です。リゾートのヴィラのデザインは、リゾート全体で無料Wi-Fiを利用できる、最大6名用の1ベッドルーム、2ベッドルーム、1つのヴィラを提供します。リゾート全体が、チャウエンの主要観光スポットに簡単にアクセスできる、静かでリラックスしたビーチフロントのオアシスを提供しています。ブリザビーチリゾート（SHA Plus +）は、見事なサムイ島を探索するのに最適な拠点です。

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住所/地図

173/22 Moo 2 Tambol Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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