Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Ramaburin Resort Ramaburin Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Ramaburin Resort, gelegen in Patong, is de perfecte plek om Phuket en zijn omgeving te ervaren. Dit 3,5-sterrenhotel ligt op 10,0 km van de opwinding van de stad en heeft een uitstekende locatie en biedt toegang tot de grootste attracties van de stad. Dit moderne hotel ligt in de nabijheid van populaire stadsattracties zoals Malin Plaza Patong, John International Tailor, Trein Thai Boxing. De faciliteiten en diensten die door Ramaburin Resort worden geboden, garanderen een aangenaam verblijf voor gasten. 24-uurs roomservice, gratis wifi in alle kamers, dagelijkse schoonmaak, taxiservice, rolstoeltoegankelijk zijn slechts enkele van de faciliteiten die Ramaburin Resort onderscheiden van andere hotels in de stad. Ramaburin Resort heeft 68 slaapkamers. Ze zijn allemaal smaakvol ingericht en velen bieden zelfs comfort als lcd-tv/plasmascherm, internettoegang – draadloos, internettoegang – draadloos (gratis), niet-roken kamers, airconditioning. Het hotel biedt vele unieke recreatiemogelijkheden zoals golfbaan (binnen 3 km), zwembad (buiten), zwembad (voor kinderen), tuin, watersport (gemotoriseerd). Het Ramaburin Resort is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Phuket.

