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普吉岛凯悦度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
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更新于 February 14, 2022
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地址/地图

16/12 Moo 6, Tambon Kamala,Amphur Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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