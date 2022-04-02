Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

プーケットの西海岸に位置し、ゲストはタイで最も魅力的なビーチの目的地を発見するのに最適な拠点と簡単にアクセスできます。リゾートは、間もなく世界遺産に登録されるプーケットタウンから車でわずか20分、賑やかなナイトライフのパトンから10分、カタビーチから徒歩3分です。客室のインテリアは伝統的なタイのテキスタイルと家具で構成され、エアコン、衛星テレビ、ヘアドライヤー、ミニバーが備わっています。社内の設備とサービスには、空港送迎、スイミングプール、インターネットアクセス、海の見える部屋、ビューティーサロン、スパが含まれます。チャナライフローラリゾートカタビーチでのご予約は、安全なオンライン予約フォームをご利用ください。