Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель расположен на западном побережье Пхукета, поэтому гости могут легко добраться до самого очаровательного пляжного курорта Таиланда. Курорт находится всего в 20 минутах езды от города Пхукет, который вскоре станет объектом Всемирного наследия, в 10 минутах от оживленных ночных клубов Патонга и в трех минутах ходьбы от пляжа Ката. В интерьере номеров использованы традиционные тайские ткани и мебель, есть кондиционер, спутниковое телевидение, фен и мини-бар. Удобства и услуги в отеле включают трансфер из аэропорта, бассейн, доступ в Интернет, номера с видом на море, салон красоты и спа. Чтобы забронировать номер в Chanalai Flora Resort, Ката-Бич, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.