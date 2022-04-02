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Отель расположен на западном побережье Пхукета, поэтому гости могут легко добраться до самого очаровательного пляжного курорта Таиланда. Курорт находится всего в 20 минутах езды от города Пхукет, который вскоре станет объектом Всемирного наследия, в 10 минутах от оживленных ночных клубов Патонга и в трех минутах ходьбы от пляжа Ката. В интерьере номеров использованы традиционные тайские ткани и мебель, есть кондиционер, спутниковое телевидение, фен и мини-бар. Удобства и услуги в отеле включают трансфер из аэропорта, бассейн, доступ в Интернет, номера с видом на море, салон красоты и спа. Чтобы забронировать номер в Chanalai Flora Resort, Ката-Бич, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.