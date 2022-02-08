Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にASメトロポリタンバンコク 直接連絡し、 ASメトロポリタンバンコクが直接支払いを回収します。

バンコクのサソーンエリアにあるこの5つ星ホテルには、無料Wi-Fi付きのモダンなタイスタイルの客室、100フィートの屋外プール、COMOシャンバラアーバンエスケープスパがあります。 3つの飲食店の中には、ミシュランガイドバンコク2018と2019の初版でミシュラン1つ星を獲得したNahm Thai Restaurantがあり、サンペレグリノとアクアパンナによってアジアのベストレストラン50で1位、世界のベストレストラン50で13位に選ばれました。

ダウンコンフォーターと500スレッドカウントのエジプト綿のリネンを備えたCOMOメトロポリタンバンコクのエレガントな客室には、ケーブルテレビとヨガマットが備わっています。広々としたバスルームには、最高品質のバスアメニティ、シャワー室、バスタブが備わっています。

コモメトロポリタンバンコクでは、お客様の健康に合わせたパッケージをご用意しています。

パッケージは66,999バーツから

-あなたの健康と栄養のために最適化されたCOMOシャンバラ料理 -毎日のアフタヌーンティー -2回補充されたミニバー -毎日のヨガとマインドフルネスセッションで、アクティブでリラックスした状態を保ちます -ハイスピードインターネット -プールサイドのリラクゼーションエリア -ジム設備は、お部屋またはスイート用に事前に整理できます -相互接続室が利用可能です -床から天井までの窓が付いたペントハウススイート -屋外テラス付きメトロポリタンテラスルーム -日付の変更は到着の24時間前まで許可されています