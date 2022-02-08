BANGKOK TEST & GO

ASメトロポリタンバンコク - AQ / ASQ

Bangkok
9.2

304レビューによる評価
更新日 February 14, 2022
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+20 写真
迅速な対応
100% 保証金
2 レビュー
合計AQホテルの部屋 80 ベッドルーム
パートナー病院 BNH Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にASメトロポリタンバンコク 直接連絡し、 ASメトロポリタンバンコクが直接支払いを回収します。

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

最大 2 Adults
City Room 29
฿7,999 - 1st Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
BOOKMARK

特徴

  • セブン-イレブン購入
  • コーヒーメーカー
  • フィットネスを許可
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • ベジタリアンミール
  • ヨガマット
最大 2 Adults
スタジオルーム 43
฿57,499 - 10 Day AQ
฿45,499 - 7 Day AQ
฿8,399 - 1st Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
BOOKMARK

特徴

  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • HDMIケーブル
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • 少額の預金
  • ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
メトロポリタンルーム 54
฿67,499 - 10 Day AQ
฿55,499 - 7 Day AQ
฿9,799 - 1st Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
BOOKMARK

特徴

  • コーヒーメーカー
  • コネクティングルーム
  • ファミリースイート
  • HDMIケーブル
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • 少額の預金
  • ヨガマット

バンコクのサソーンエリアにあるこの5つ星ホテルには、無料Wi-Fi付きのモダンなタイスタイルの客室、100フィートの屋外プール、COMOシャンバラアーバンエスケープスパがあります。 3つの飲食店の中には、ミシュランガイドバンコク2018と2019の初版でミシュラン1つ星を獲得したNahm Thai Restaurantがあり、サンペレグリノとアクアパンナによってアジアのベストレストラン50で1位、世界のベストレストラン50で13位に選ばれました。

ダウンコンフォーターと500スレッドカウントのエジプト綿のリネンを備えたCOMOメトロポリタンバンコクのエレガントな客室には、ケーブルテレビとヨガマットが備わっています。広々としたバスルームには、最高品質のバスアメニティ、シャワー室、バスタブが備わっています。

コモメトロポリタンバンコクでは、お客様の健康に合わせたパッケージをご用意しています。

パッケージは66,999バーツから

-あなたの健康と栄養のために最適化されたCOMOシャンバラ料理 -毎日のアフタヌーンティー -2回補充されたミニバー -毎日のヨガとマインドフルネスセッションで、アクティブでリラックスした状態を保ちます -ハイスピードインターネット -プールサイドのリラクゼーションエリア -ジム設備は、お部屋またはスイート用に事前に整理できます -相互接続室が利用可能です -床から天井までの窓が付いたペントハウススイート -屋外テラス付きメトロポリタンテラスルーム -日付の変更は到着の24時間前まで許可されています

アメニティ/機能

  • Total of 2 times COVID-19 RT-PCR screening tests conducted on property
  • 検疫中、1日2回の温度チェックやその他の健康関連のニーズに対応する24時間体制の看護師
  • 出発日にCOVID-19フリーの公式証明書を取得する
  • 朝食、ランチ、ディナーを含むフルボード（メニューは、非常に特定の栄養目的で生の食材と調理された食材を完全に調整したものです）
  • 無料の高速インターネットアクセス
  • 毎日のヨガとマインドフルネスセッション
  • 毎日のアフタヌーンティー
  • 2回のミニバーの補充
  • 定期的なスクリーンテスト専用のエリア
  • バンコク内の往復送迎
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スコア
5.0/5
優れた
に基づく 2 レビュー
評価
優れた
2
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
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🇨🇭Mauro Bunkofer

でレビュー 08/02/2022
に到着しました 22/02/2022
5.0 Metropolitan Room with Terrace

It’s really a super service all in all! Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

🇹🇭Arphatchanee Hongswadhi

でレビュー 17/08/2021
に到着しました 08/08/2021
5.0 Penthouse Suite
ポジティブ     
  • Food is awesome! You can order from a la crate menu and it’s served hot.
  • Staff are polite and willing to help.
  • WiFi is perfect.
ネガ
  • They have only small bottles of water. I drink water a lot and feel a little guilty needing to throw away many plastic bottles.

My 2nd time of quarantine and I am glad I chose COMO this time. Food is amazing! Staff are caring and always pleased to answer to your request. I feel like not being under quarantine, but during vacation. Will definitely come back here if another quarantine is needed.

フードメニュー画像

住所/地図

27 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, 10120 Bangkok, Thailand

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