Maximum de 2 Adults City Room 29 m² ฿7,999 - 1st Day Test & Go

Cafetière

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Repas végétariens

Maximum de 2 Adults Studio 43 m² ฿57,499 - 10 Day AQ ฿45,499 - 7 Day AQ ฿8,399 - 1st Day Test & Go

Suites familiales

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Petit dépôt

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Chambre Metropolitan 54 m² ฿67,499 - 10 Day AQ ฿55,499 - 7 Day AQ ฿9,799 - 1st Day Test & Go

Chambre communicante

Suites familiales

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Petit dépôt

Tapis de yoga

Cet hôtel 5 étoiles du quartier Sathorn de Bangkok comprend des chambres modernes de style thaïlandais avec connexion Wi-Fi gratuite, une piscine extérieure de 30 mètres et un spa COMO Shambhala Urban Escape. Parmi ses 3 restaurants, le restaurant Nahm Thai, récompensé d'une étoile Michelin dans la première édition du Guide Michelin Bangkok 2018 et 2019, élu numéro un des 50 meilleurs restaurants d'Asie et numéro 13 des 50 meilleurs restaurants du monde par San Pellegrino et Acqua Panna. Dotées de couettes en duvet et de draps en coton égyptien de qualité 500 fils, les chambres élégantes du COMO Metropolitan Bangkok comprennent une télévision par câble et un tapis de yoga. Les salles de bains spacieuses disposent d'articles de toilette de la plus haute qualité, d'une cabine de douche et d'une baignoire. COMO Metropolitan Bangkok propose des forfaits adaptés à votre bien-être. Le forfait commence à partir de 66 999 THB NET Cuisine COMO Shambhala optimisée pour votre santé et votre nutrition

un goûter quotidien

Mini-bar rempli deux fois

Des séances quotidiennes de yoga et de pleine conscience pour vous garder à la fois actif et détendu

Internet haut débit

Espace détente au bord de la piscine

L'équipement de gym peut être pré-organisé pour votre chambre ou votre suite

Des chambres communicantes sont disponibles

Suites Penthouse avec baies vitrées

Chambres Metropolitan Terrace avec terrasse extérieure

Changements de date autorisés jusqu'à 24 heures avant l'arrivée

Commodités / caractéristiques Total of 2 times COVID-19 RT-PCR screening tests conducted on property

Infirmière de garde 24h / 24 pour des contrôles de température deux fois par jour et pour d'autres besoins liés à la santé en quarantaine

Obtention du certificat officiel sans COVID-19 le jour du départ

Pension complète comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner (les menus sont un mélange parfaitement calibré d'ingrédients crus et cuits avec des objectifs nutritionnels très spécifiques)

Accès Internet haut débit gratuit

Séances quotidiennes de yoga et de pleine conscience

Thé de l'après-midi tous les jours

2 fois les réapprovisionnements du mini-bar

Zone dédiée pour les tests d'écran périodiques

Transferts de retour à Bangkok

🇨🇭 Mauro Bunkofer Arrivé le 22/02/2022 5.0 Metropolitan Room with Terrace It's really a super service all in all! Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 🇹🇭 Arphatchanee Hongswadhi Arrivé le 08/08/2021 5.0 Penthouse Suite Positifs Food is awesome! You can order from a la crate menu and it's served hot.

Staff are polite and willing to help.

WiFi is perfect. Négatifs They have only small bottles of water. I drink water a lot and feel a little guilty needing to throw away many plastic bottles. My 2nd time of quarantine and I am glad I chose COMO this time. Food is amazing! Staff are caring and always pleased to answer to your request. I feel like not being under quarantine, but during vacation. Will definitely come back here if another quarantine is needed.