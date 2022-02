Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Cet hôtel a reçu 12 demandes de réservation récentes.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec ibis Styles Phuket City de manière prioritaire, et ibis Styles Phuket City percevra directement le paiement de votre part.

Situé dans la ville de Phuket, l'ibis Styles Phuket City est l'endroit idéal pour découvrir Phuket et ses environs. Le centre-ville est simplement loin et l'aéroport peut être atteint en quelques minutes. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Accor Hotels est réputé pour ses services de qualité et son personnel amical, et Ibis Styles Phuket City est à la hauteur des attentes. Pour ne citer que quelques-uns des équipements de l'hôtel, il y a Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres, Wi-Fi dans les espaces communs, parking, restaurant, nettoyage à sec. Les clients peuvent choisir parmi 137 chambres, qui dégagent toutes une atmosphère de paix et d'harmonie totale. L'hôtel propose des équipements fantastiques, y compris un sauna, pensés pour que vous vous détendiez après une journée harassante en ville. L'ibis Styles Phuket City est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois.

