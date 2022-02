Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das in Phuket Town gelegene Ibis Styles Phuket City ist der perfekte Ort, um Phuket und seine Umgebung zu erleben. Das Stadtzentrum ist nur entfernt und der Flughafen ist in wenigen Minuten zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Accor Hotels ist bekannt für seinen qualitativ hochwertigen Service und sein freundliches Personal, und das Ibis Styles Phuket City wird den Erwartungen gerecht. Um nur einige der Einrichtungen des Hotels zu nennen, gibt es kostenloses WLAN in allen Zimmern, WLAN in den öffentlichen Bereichen, Parkplatz, Restaurant, chemische Reinigung. Die Gäste können aus 137 Zimmern wählen, die alle eine Atmosphäre absoluter Ruhe und Harmonie ausstrahlen. Das Hotel bietet fantastische Einrichtungen, einschließlich Sauna, die Ihnen dabei helfen, nach einem aufregenden Tag in der Stadt so richtig ausspannen zu können. Das Ibis Styles Phuket City ist eine kluge Wahl für Reisende nach Phuket und bietet jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt.

