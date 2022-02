Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

bloo Hostel is no longer operating as an SANDBOX .



Bien placé dans la ville de Phuket, bloo Hostel est le point de départ idéal pour vos excursions à Phuket. A seulement 27 km, cet hôtel 2 étoiles est facilement accessible depuis l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Les installations et les services fournis par bloo Hostel garantissent un séjour agréable pour les clients. Pour ne citer que quelques-uns des équipements de l'hôtel, il y a WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, laverie automatique, service postal. bloo Hostel abrite 14 chambres. Toutes sont meublées avec goût et beaucoup offrent même des commodités telles que télévision LCD/plasma, produits d'entretien, portant pour vêtements, casier, miroir. En outre, la multitude d'offres de loisirs de l'hôtel vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. Quelle que soit la raison de votre visite à Phuket, le bloo Hostel est le lieu idéal pour une escapade exaltante et excitante.

