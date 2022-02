Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ibis Styles Phuket City, gelegen in Phuket Town, is de perfecte plek om Phuket en omgeving te ontdekken. Het stadscentrum is slechts weg en de luchthaven kan binnen enkele minuten worden bereikt. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Accor Hotels staat bekend om zijn kwaliteitsservices en vriendelijk personeel, en Ibis Styles Phuket City voldoet aan de verwachtingen. Enkele voorbeelden van de faciliteiten die dit hotel biedt, zijn gratis wifi in alle kamers, wifi in openbare ruimtes, parkeerplaats, restaurant, stomerij. Gasten kunnen kiezen uit 137 kamers, die allemaal een sfeer van totale rust en harmonie uitstralen. Het hotel biedt fantastische faciliteiten, inclusief sauna, zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Ibis Styles Phuket City is een slimme keuze voor reizigers naar Phuket en biedt elke keer weer een ontspannen en zorgeloos verblijf.

