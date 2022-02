Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 12 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ไอบิส สไตล์ ภูเก็ต ซิตี้ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ไอบิส สไตล์ ภูเก็ต ซิตี้ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ไอบิส สไตล์ ภูเก็ต ซิตี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในตัวเมืองภูเก็ต ใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นาทีและสามารถไปถึงสนามบินได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมแอคคอร์มีชื่อเสียงในด้านการบริการที่มีคุณภาพและพนักงานที่เป็นมิตร และไอบิส สไตล์ ภูเก็ต ซิตี้ ตอบสนองความคาดหวัง เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก ที่พักมี ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, ร้านอาหาร, บริการซักแห้ง ผู้เข้าพักสามารถเลือกห้องพักจาก 137 ห้อง ซึ่งทั้งหมดมีบรรยากาศที่สงบและกลมกลืน โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งห้องซาวน่า เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันในเมือง ไอบิส สไตล์ ภูเก็ต ซิตี้ เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่ภูเก็ต ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

