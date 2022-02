Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Auberge de jeunesse de manière prioritaire, et Auberge de jeunesse percevra directement le paiement de votre part.

Dfeel Hostel is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Idéal pour un hébergement confortable et économique, Dfeel Hostel est un mélange de styles rétro-vintage. Ceci est situé dans la région de Patong. Grâce à son emplacement idéal, l'auberge offre un accès facile à de nombreuses attractions touristiques, à la belle plage, au quartier commerçant et à la vie nocturne. Le cadre offre un environnement paisible, loin des touristes surpeuplés, mais la ville de Phuket est toujours facilement accessible en bus local sur la route principale de l'auberge. Au Dfeel Hostel, l'excellent service et les installations de qualité supérieure vous garantissent un séjour inoubliable. Pendant votre séjour dans cette magnifique propriété, le personnel amical et serviable de l'auberge peut vous organiser une visite locale, un taxi, une location de voiture/moto et d'autres informations touristiques qui faciliteront vos merveilleuses vacances. Une salle de divertissement est également disponible à l'auberge. Cependant, il n'y a pas d'ascenseur. L'auberge propose à la fois des chambres privées et des dortoirs qui ont différents choix afin de répondre à vos besoins personnels et à vos budgets. Chaque chambre privée est équipée des installations standard, notamment de la climatisation, d'une salle de bains privative, d'une douche chaude et froide et d'une lampe de lecture. Quel que soit le but de votre visite, Dfeel Hostel est un excellent choix pour votre séjour à Phuket.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX