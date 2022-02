Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Дфил Хостел в приоритетном порядке, и Дфил Хостел будет получать оплату напрямую от вас.

Dfeel Hostel is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Хостел Dfeel, идеально подходящий для комфортного и недорогого проживания, представляет собой смесь стилей ретро-винтаж. Он расположен в районе Патонга. Благодаря удобному расположению хостел предлагает легкий доступ к множеству туристических достопримечательностей, красивому пляжу, торговым районам и ночным клубам. Расположение обеспечивает спокойную обстановку вдали от многолюдных туристов, но до Пхукета по-прежнему можно легко добраться на местном автобусе по главной дороге хостела. Превосходный сервис и превосходные удобства Dfeel Hostel сделают ваше пребывание здесь незабываемым. Во время проживания в этом замечательном отеле дружелюбный и обходительный персонал хостела может организовать для вас местные экскурсии, заказать такси, взять напрокат автомобиль / мотоцикл и предоставить другую туристическую информацию, которая сделает ваш прекрасный отпуск проще. В хостеле также есть развлекательный зал. Однако лифта нет. В хостеле есть как отдельные, так и общие номера, которые можно выбрать в зависимости от ваших личных потребностей и бюджета. Каждый отдельный номер оснащен стандартными удобствами, включая кондиционер, отдельную ванную комнату, душ с холодной и горячей водой и лампу для чтения. Независимо от цели вашего визита, Dfeel Hostel - отличный выбор для проживания в Пхукете.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX