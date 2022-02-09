Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Дфил Хостел в приоритетном порядке, и Дфил Хостел будет получать оплату напрямую от вас.

Dfeel Hostel is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Хостел Dfeel, идеально подходящий для комфортного и недорогого проживания, представляет собой смесь стилей ретро-винтаж. Он расположен в районе Патонга. Благодаря удобному расположению хостел предлагает легкий доступ к множеству туристических достопримечательностей, красивому пляжу, торговым районам и ночным клубам. Расположение обеспечивает спокойную обстановку вдали от многолюдных туристов, но до Пхукета по-прежнему можно легко добраться на местном автобусе по главной дороге хостела. Превосходный сервис и превосходные удобства Dfeel Hostel сделают ваше пребывание здесь незабываемым. Во время проживания в этом замечательном отеле дружелюбный и обходительный персонал хостела может организовать для вас местные экскурсии, заказать такси, взять напрокат автомобиль / мотоцикл и предоставить другую туристическую информацию, которая сделает ваш прекрасный отпуск проще. В хостеле также есть развлекательный зал. Однако лифта нет. В хостеле есть как отдельные, так и общие номера, которые можно выбрать в зависимости от ваших личных потребностей и бюджета. Каждый отдельный номер оснащен стандартными удобствами, включая кондиционер, отдельную ванную комнату, душ с холодной и горячей водой и лампу для чтения. Независимо от цели вашего визита, Dfeel Hostel - отличный выбор для проживания в Пхукете.