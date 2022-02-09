PHUKET TEST & GO

Дфил Хостел - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
301
Обновление February 9, 2022
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Dfeel Hostel is no longer operating as an SANDBOX.

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Хостел Dfeel, идеально подходящий для комфортного и недорогого проживания, представляет собой смесь стилей ретро-винтаж. Он расположен в районе Патонга. Благодаря удобному расположению хостел предлагает легкий доступ к множеству туристических достопримечательностей, красивому пляжу, торговым районам и ночным клубам. Расположение обеспечивает спокойную обстановку вдали от многолюдных туристов, но до Пхукета по-прежнему можно легко добраться на местном автобусе по главной дороге хостела. Превосходный сервис и превосходные удобства Dfeel Hostel сделают ваше пребывание здесь незабываемым. Во время проживания в этом замечательном отеле дружелюбный и обходительный персонал хостела может организовать для вас местные экскурсии, заказать такси, взять напрокат автомобиль / мотоцикл и предоставить другую туристическую информацию, которая сделает ваш прекрасный отпуск проще. В хостеле также есть развлекательный зал. Однако лифта нет. В хостеле есть как отдельные, так и общие номера, которые можно выбрать в зависимости от ваших личных потребностей и бюджета. Каждый отдельный номер оснащен стандартными удобствами, включая кондиционер, отдельную ванную комнату, душ с холодной и горячей водой и лампу для чтения. Независимо от цели вашего визита, Dfeel Hostel - отличный выбор для проживания в Пхукете.

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Адрес / Карта

140/27 Phrabarami Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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