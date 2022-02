Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Dfeel Hostel is no longer operating as an SANDBOX .



ดีฟีล โฮสเทล เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่พักที่สะดวกสบายและราคาประหยัด โดยเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์เรโทร-วินเทจ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าตอง ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โฮสเทลแห่งนี้สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ชายหาดที่สวยงาม แหล่งช้อปปิ้ง และสถานบันเทิงยามค่ำคืนได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่านี้ให้สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบห่างไกลจากนักท่องเที่ยวที่พลุกพล่าน แต่เมืองภูเก็ตยังคงสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยรถประจำทางท้องถิ่นบนถนนสายหลักของโฮสเทล ดีฟีล โฮสเทล มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ขณะพักในที่พักที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ พนักงานของโฮสเทลที่เป็นมิตรและช่วยเหลือดีสามารถจัดทัวร์ท้องถิ่น แท็กซี่ รถยนต์/มอเตอร์ไซค์ให้เช่า และข้อมูลการท่องเที่ยวอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้วันหยุดที่ยอดเยี่ยมของคุณง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีห้องบันเทิงที่โฮสเทล อย่างไรก็ตาม ไม่มีลิฟต์ให้บริการ โฮสเทลมีทั้งห้องพักส่วนตัวและห้องพักรวมซึ่งมีทางเลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณส่วนบุคคลของคุณ ห้องพักส่วนตัวแต่ละห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐาน เช่น เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว ฝักบัวน้ำอุ่นและไฟอ่านหนังสือ ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร ดีฟีล โฮสเทล คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในภูเก็ต

