Ideaal voor comfortabele en goedkope accommodatie, Dfeel Hostel is een mix van retro-vintage stijlen. Deze bevindt zich in het Patong-gebied. Dankzij de gunstige ligging biedt het hostel gemakkelijke toegang tot tal van toeristische attracties, het prachtige strand, het winkelgebied en het nachtleven. De omgeving biedt een rustige omgeving, weg van de drukke toeristen, maar Phuket Town is nog steeds gemakkelijk te bereiken met de lokale bus op de hoofdweg van het hostel. Bij Dfeel Hostel zorgen de uitstekende service en superieure faciliteiten voor een onvergetelijk verblijf. Tijdens uw verblijf in deze prachtige accommodatie kan het vriendelijke en behulpzame personeel van het hostel u een lokale tour, taxi, auto-/motorverhuur en andere toeristische informatie voor u regelen die uw heerlijke vakantie gemakkelijker zal maken. Het hostel heeft ook een amusementsruimte. Er is echter geen lift aanwezig. Het hostel beschikt over zowel privékamers als slaapzalen die verschillende keuzes hebben om aan uw persoonlijke eisen en budgetten te voldoen. Elke privékamer is uitgerust met de standaardfaciliteiten, waaronder airconditioning, een eigen badkamer, een koud-warme douche en leeslampje. Wat de reden van uw bezoek ook is, Dfeel Hostel is een uitstekende keuze voor uw verblijf in Phuket.

