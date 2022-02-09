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ピーチヒルリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7

510レビューによる評価
更新日 February 9, 2022
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絶好のロケーションと、3つのプールを含む大規模な敷地内施設により、このホテルは魅力的な選択肢となっています。ピーチヒルリゾートはプーケットの西海岸に位置し、カタとカロンビーチから約300mです。カタショッピングセンターから徒歩圏内、パトンビーチまで車で10分、プーケットタウンまで20分です。ホテル敷地内の2つのレストランで本格的なタイ料理とヨーロッパ料理を楽しめます。さまざまなウォータースポーツを楽しむには、ビーチまで歩いて行くだけです。リゾートでリラックスしたい場合は、スパトリートメント、ハーブスチーム、またはサロンへの訪問からお選びください。ピーチヒルリゾートは、すべての年齢層にエンターテイメントとリラクゼーションを提供すること間違いなしです。

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住所/地図

2 Laemsai Road, Kata, Phuket, Thailand

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