Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にピーチヒルリゾート 直接連絡し、 ピーチヒルリゾートが直接支払いを回収します。

絶好のロケーションと、3つのプールを含む大規模な敷地内施設により、このホテルは魅力的な選択肢となっています。ピーチヒルリゾートはプーケットの西海岸に位置し、カタとカロンビーチから約300mです。カタショッピングセンターから徒歩圏内、パトンビーチまで車で10分、プーケットタウンまで20分です。ホテル敷地内の2つのレストランで本格的なタイ料理とヨーロッパ料理を楽しめます。さまざまなウォータースポーツを楽しむには、ビーチまで歩いて行くだけです。リゾートでリラックスしたい場合は、スパトリートメント、ハーブスチーム、またはサロンへの訪問からお選びください。ピーチヒルリゾートは、すべての年齢層にエンターテイメントとリラクゼーションを提供すること間違いなしです。