ibis Phuket Kata - Phuket Sandbox Hotel

Nur 10 Minuten vom unberührten Kata Beach entfernt befindet sich das ibis Phuket Kata in idealer Lage für Freunde, Familien und Paare. Nur einen Spaziergang entfernt von den besten Attraktionen von Phuket bietet es einfachen Zugang zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Nachtleben. Es verfügt über 258 schöne und trendige Zimmer, die alle mit einer hervorragenden Reihe von Annehmlichkeiten wie 24-Stunden-Zimmerservice, Snacks und Getränken ausgestattet sind. Das ibis Phuket Kata bietet eine gemütliche und komfortable Umgebung und ist der perfekte Ort, um Ihren Urlaub in Phuket zu genießen. Bitte geben Sie Ihre bevorzugten Aufenthaltsdaten ein und senden Sie unser Online-Buchungsformular ab, um eine Reservierung im ibis Phuket Kata vorzunehmen.

