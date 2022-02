ไอบิส ภูเก็ต กะตะ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ไอบิส ภูเก็ต กะตะ อยู่ห่างจากหาดกะตะที่เก่าแก่เพียง 10 นาที ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับเพื่อนฝูง ครอบครัว และคู่รัก ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของภูเก็ต คุณสามารถเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามค่ำคืนได้โดยง่าย มีห้องพักที่สวยงามและทันสมัยจำนวน 258 ห้อง แต่ละห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น รูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง ของว่างและเครื่องดื่ม นำเสนอสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและสะดวกสบาย ไอบิส ภูเก็ต กะตะ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณในภูเก็ต กรุณาระบุวันที่คุณต้องการเข้าพัก และส่งแบบฟอร์มการจองออนไลน์ของเราเพื่อทำการจองที่ไอบิส ภูเก็ต กะตะ

