ibis Phuket Kata - Phuket Sandbox Hotel

À seulement 10 minutes de la plage immaculée de Kata, l'ibis Phuket Kata est idéalement situé pour les amis, les familles et les couples. À quelques pas du meilleur de Phuket, il offre un accès facile aux boutiques, aux restaurants et à la vie nocturne. Bénéficiant de 258 chambres magnifiques et tendance, chacune est complétée par un excellent ensemble d'équipements, notamment un service d'étage 24h / 24, des collations et des boissons. Offrant un cadre douillet et confortable, l'ibis Phuket Kata est l'endroit idéal pour profiter de vos vacances à Phuket. Veuillez entrer vos dates de séjour préférées et soumettre notre formulaire de réservation en ligne pour effectuer une réservation à l'ibis Phuket Kata.

