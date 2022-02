ibis Phuket Kata - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Ibis Phuket Kata ligt op slechts 10 minuten van het ongerepte Kata Beach, op een ideale locatie voor vrienden, families en stelletjes. Het ligt op slechts een steenworp afstand van het beste van Phuket en biedt gemakkelijke toegang tot winkels, restaurants en het nachtleven. Met 258 mooie en trendy kamers, elk is voorzien van een uitstekende reeks voorzieningen, waaronder 24-uursroomservice, snacks en drankjes. Het ibis Phuket Kata biedt een gezellige en comfortabele omgeving en is de perfecte plek om te genieten van uw vakantie in Phuket. Voer uw gewenste verblijfsdata in en verzend ons online boekingsformulier om een reservering te maken bij ibis Phuket Kata.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels