Das Chana Hotel liegt 2 km vom Minburi Sunday Market entfernt und bietet klimatisierte Zimmer mit eigenem Balkon. Es verfügt über ein Restaurant und kostenlose Parkplätze. Kostenloses WLAN ist verfügbar. Die geräumigen Nichtraucherzimmer im The Chana Hotel verfügen über ein modernes Interieur und eine warme Beleuchtung. Alle gut ausgestatteten Zimmer sind mit einem TV, einem Kühlschrank und einem gemütlichen Sitzbereich ausgestattet. Die Dusche befindet sich im eigenen Bad. Das Chor Chana Restaurant ist ganztägig geöffnet und serviert eine Auswahl an thailändischen und europäischen Gerichten. Zimmerservice ist ebenfalls verfügbar. Das Hotel verfügt über eine 24-Stunden-Rezeption, eine Autovermietung sowie einen Fax- / Kopierservice. Ein Wäscheservice ist auf Anfrage erhältlich. Das Canal Hotel liegt 10 km von Siam Park City und dem Einkaufszentrum Fashion Island entfernt. Der internationale Flughafen Suvarnabhumi liegt 15 km entfernt.

Ausstattung / Ausstattung 2-maliger COVID-19-Test

24 Stunden Pflegedienst

3 Mahlzeiten pro Tag

Internet Wi-Fi

Fernsehen [digitales Fernsehen]

Reinigungsservice

Abholservice vom Flughafen Don Muang oder Suvarnabhumi

Ergebnis 4.0 /5 Sehr gut Beyogen auf 2 Bewertungen Bewertung 1 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 1 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Das Canal Hotel , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Das Canal Hotel SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇩🇪 Heinz Ulrich Bornhooldt Angekommen um 25/10/2019 5.0 Standard Room Positiv perfektes und freundliches Personal, hilfsbereit bei Organisationstaxi, Ausflügen und allem Negative nicht ein Negativ Ich würde gerne wiederkommen, aber die Einreisebestimmungen des schönen Thailand machen mich verzweifelt. Ich wünsche allen Menschen im Canal-Hotel eine bessere Zukunft - gib niemals das Lächeln auf 🇺🇸 J B Angekommen um 08/04/2021 2.9 Standard Room Ich habe dieses Hotel für die 15-tägige Quarantäne ausgewählt. Das Essen war in Ordnung und das Zimmer war ziemlich sauber. Das WiFi war genug, um grundlegende Anrufe zu tätigen.

