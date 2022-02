Insgesamt AQ Hotelzimmer 60 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 11 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Hi Residence Hotel , und Hi Residence Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy Hotel Refund Policy We offer free cancellation with full refund with at least 7 days’ notice being given. We offer free amendment of arrival date with at least 1 days’ notice being given. Failure to arrive at the hotel without prior notice (no-show), the total room charge will be non-refundable. In case of a cancellation due to external factors such as flight cancellation, positive Covid-19 Test, hotel offers full refund. Supporting evidence needs to be provided at least 2 days prior to arrival to be eligible for this refund.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Luxuszimmer 30 m² ฿28,900 - 10 Day AQ ฿22,900 - 7 Day AQ ฿13,900 - 5 Day Test & Go ฿9,400 - 2 Day Test & Go ฿4,900 - 1st Day Test & Go ฿4,900 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften 7-Elf Kauf

Balkon

Internet - Wifi

Nicht verheiratete Paare

Raucherzimmer vorhanden

Vegetarische Mahlzeiten

Yoga Matte Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Junior Corner Suite Zimmer 60 m² ฿40,900 - 10 Day AQ ฿31,900 - 7 Day AQ ฿20,100 - 5 Day Test & Go ฿12,600 - 2 Day Test & Go ฿6,800 - 1st Day Test & Go ฿5,800 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften 7-Elf Kauf

Balkon

Badewanne

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Mikrowelle

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Raucherzimmer vorhanden

Vegetarische Mahlzeiten

Yoga Matte

Wenn Sie nach einer günstig gelegenen Unterkunft in Bangkok suchen, sind Sie bei Hi Residence genau richtig. Es befindet sich in der Nähe der MRT-U-Bahnstation, von der aus Sie bequem das Geschäftsviertel, den Nachtbasar Suan Lum, den Wochenendmarkt und Sukhumvit erreichen. Mit seiner günstigen Lage bietet die Unterkunft einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Zielen der Stadt. In der Hi Residence werden alle Anstrengungen unternommen, damit sich die Gäste wohl fühlen. Die Junior Corner Suite und die Family Suite verfügen über eine Speisekammer sowie einen Wohn- und Essbereich. Alle Zimmertypen haben einen Balkon. Was auch immer Ihr Besuchszweck ist, Hi Residence ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Aufenthalt in Bangkok.

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels

Ergebnis 4.3 /5 Sehr gut Beyogen auf 2 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 2 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Hi Residence Hotel , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Hi Residence Hotel SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇹🇭 Tate L Angekommen um 15/01/2022 4.2 Deluxe Room I had a pleasant 7-Day stay at Hi Residence. Very clean room and well organised airport pickup and pcr test. Service is great and staffs are very responsive. I received a refund when I changed my booking from 14-Day and changed to 7-day, which is great. Thanks for a great stay! 🇸🇬 Ang Kim Kwee Angekommen um 19/05/2021 4.3 Deluxe Room Positiv Freundlich und hilfreich Negative Mir fällt keiner ein ASQ-Messungen sind gut organisiert, freundliches Personal und Krankenschwestern, das Essen ist gut und pünktlich. Vielen Dank

Hotel Offer Brochure