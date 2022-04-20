SAMUI (SHA+) TEST & GO

Tarna Align 度假村 - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
8.8
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更新于 April 20, 2022
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坐落在塞利的中心地带，塔纳阿利斯度假村是游览涛岛的理想下榻之地。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。

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所有客房均配备周到的设施，以确保无与伦比的舒适感。酒店提供许多独特的休闲机会，如室外游泳池和潜水。 Tarna Align Resort 是在涛岛寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之地。

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地址/地图

68 Moo 1, Sairee, Koh Tao, Thailand, 84360

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