请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

坐落在塞利的中心地带，塔纳阿利斯度假村是游览涛岛的理想下榻之地。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。

The Tarna Align Resort 为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。酒店的客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、24 小时保安、每日客房清洁和邮政服务等内部设施。

所有客房均配备周到的设施，以确保无与伦比的舒适感。酒店提供许多独特的休闲机会，如室外游泳池和潜水。 Tarna Align Resort 是在涛岛寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之地。