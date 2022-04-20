SAMUI (SHA+) TEST & GO

Курорт Tarna Align - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
8.8
оценка с
316
Обновление April 20, 2022
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Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Удобно расположенный в Сайри, The Tarna Align Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко Тао. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, The Tarna Align Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Гости отеля могут пользоваться такими удобствами, как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка и почтовые услуги.

Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как открытый бассейн и дайвинг. Tarna Align Resort - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Ко Тао.

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Адрес / Карта

68 Moo 1, Sairee, Koh Tao, Thailand, 84360

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