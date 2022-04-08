KRABI TEST & GO

睡鲸酒店 - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
7.7
通过
388条评论进行评分
更新于 April 8, 2022
Sleep Whale Hotel - Image 0
Sleep Whale Hotel - Image 1
Sleep Whale Hotel - Image 2
Sleep Whale Hotel - Image 3
Sleep Whale Hotel - Image 4
Sleep Whale Hotel - Image 5
+19 相片

请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

睡鲸酒店建于 2013 年，不仅是甲米的特色，也是旅行者的明智选择。这家 3 星级酒店距离热闹的城市 0.5 公里，地理位置优越，可方便前往市内最大的景点。这家现代化酒店比邻甲米纳卡林国际医院, 甲米浸信会教堂, 甲米镇的惊人雕塑等热门景点。在这家甲米酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店在所有客房提供免费 Wi-Fi、24 小时前台、快速入住/退房、公共区域 Wi-Fi、停车场，以确保我们的客人获得最大的舒适度。分布在 4 层楼的 37 间客房提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，例如液晶电视/等离子电视、无线上网（免费）、禁烟房、空调、书桌。此外，酒店提供的一系列休闲活动确保您在入住期间有许多活动可做。睡鲸酒店是在甲米寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之所。

显示所有酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是睡鲸酒店的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 睡鲸酒店
查看所有评论

地址/地图

325/5 Maharaj Rd, Krabi Town, Krabi, Thailand, 81000

合作伙伴酒店

SAii皮皮岛村
8.7

3402 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

艾丽莎甲米酒店
8.7

5 评论
฿-1
现场悬崖景观别墅
9.1

221 评论
฿-1
甲米查达度假村
7.5

634 评论
฿-1
钻石洞度假村及水疗中心
6.7

553 评论
฿-1
查达泰国村
7.9

691 评论
฿-1
和平拉古娜度假村
8.1

3503 评论
฿-1
甲米拉普拉亚度假村
8

1021 评论
฿-1
帕南度假村旅馆
7.9

2864 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU