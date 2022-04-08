请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
睡鲸酒店建于 2013 年，不仅是甲米的特色，也是旅行者的明智选择。这家 3 星级酒店距离热闹的城市 0.5 公里，地理位置优越，可方便前往市内最大的景点。这家现代化酒店比邻甲米纳卡林国际医院, 甲米浸信会教堂, 甲米镇的惊人雕塑等热门景点。在这家甲米酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店在所有客房提供免费 Wi-Fi、24 小时前台、快速入住/退房、公共区域 Wi-Fi、停车场，以确保我们的客人获得最大的舒适度。分布在 4 层楼的 37 间客房提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，例如液晶电视/等离子电视、无线上网（免费）、禁烟房、空调、书桌。此外，酒店提供的一系列休闲活动确保您在入住期间有许多活动可做。睡鲸酒店是在甲米寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之所。