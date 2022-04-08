请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

睡鲸酒店建于 2013 年，不仅是甲米的特色，也是旅行者的明智选择。这家 3 星级酒店距离热闹的城市 0.5 公里，地理位置优越，可方便前往市内最大的景点。这家现代化酒店比邻甲米纳卡林国际医院, 甲米浸信会教堂, 甲米镇的惊人雕塑等热门景点。在这家甲米酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店在所有客房提供免费 Wi-Fi、24 小时前台、快速入住/退房、公共区域 Wi-Fi、停车场，以确保我们的客人获得最大的舒适度。分布在 4 层楼的 37 间客房提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，例如液晶电视/等离子电视、无线上网（免费）、禁烟房、空调、书桌。此外，酒店提供的一系列休闲活动确保您在入住期间有许多活动可做。睡鲸酒店是在甲米寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之所。