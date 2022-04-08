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Sleep Whale Hotel, построенный в 2013 году, является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 3-звездочный отель расположен в отличном месте в 0,5 км от оживленных городских улиц и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как Международная больница Краби Нахарин, Баптистская церковь Краби, Удивительные скульптуры в городе Краби. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля в Краби. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную стойку регистрации, ускоренную регистрацию заезда / отъезда, Wi-Fi в общественных местах, автостоянку, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. 37 номеров, расположенных на 4 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, письменный стол. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Sleep Whale Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.