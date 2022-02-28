珊瑚海滩度假村及咖啡厅 - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

无论您出于何种原因前往普吉岛，乐珊瑚海滩度假村及咖啡厅都是令人振奋和令人兴奋的假期的理想场所。酒店距离纳泰海滩仅有 2 分钟步行路程，距离萨拉辛海滩仅有 20 分钟车程。同时，距离普吉国际机场约 45 分钟路程。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。

在这家普吉岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店的客人可以享受酒店内的设施，例如整个酒店的免费无线网络连接、内部停车场、室外游泳池、私人海滩、健身中心、共用休息室、旅游咨询台和行李寄存处。客人可以在酒店内或周边地区进行一系列活动，包括骑自行车和划独木舟。客人还可以在酒店内的餐厅享用泰国和国际菜肴。

所有套房均配备周到的设施，如迷你吧、沙发、休息区、用餐区和带 DVD 播放机的电视，以确保无与伦比的舒适感。宽敞的套房还设有可欣赏海景的私人阳台以及带浴缸和淋浴设施（如免费洗浴用品、吹风机和拖鞋）的连接浴室。一流的设施和优越的地理位置使 Le Coral Beach Resort & Cafe 成为您在普吉岛享受逗留的完美基地。