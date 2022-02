Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) 位于热带森林中占地 15 英亩的花园旁的海滩上,将泰式设计和工艺融入豪华住宿。安静的海滩人烟稀少,高尔夫球场就在附近,度假村的街对面是两个大象营地。拥有国家公园、斯米兰岛潜水、镇上购物、全方位服务的水疗中心和网球场,您需要的一切都近在咫尺。客房设有阳台、硬木地板以及独立的浴缸和淋浴间。餐饮选择包括一家咖啡馆、几家酒吧和一家意大利餐厅。家庭会发现这是一个理想的住宿地点,度假村设有儿童俱乐部、游乐场、游泳池和保姆服务。作为泰国最保守的秘密之一,考拉克梅林度假村 (SHA Plus+) 一定会安抚那些希望摆脱这一切的人。

便利设施/功能 THE GARDEN: International & Asian Restaurant

VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)

SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage

POOL BAR

LOBBY LOUNGE

WATERFALL POOL

LAGOON POOL

JACUZZI POOL

SUPERIOR POOL

HIDDEN POOL

MERLIN SPA

PLAYGROUND

NIGHT WALK

BIRD WATCHING

STAMP RALLY

NATURAL WATER PAINTING

TIE DYE CLOTHES

STAND-UP PADDLE BOARD

CANOE

YOGA

TENNIS COURT

FITNESS CENTRE

GRAND BALLROOM

SIMILAN ROOM

