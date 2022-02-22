PHANG-NGA TEST & GO

考拉梅林度假村 - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.3
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更新于 February 22, 2022
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Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) 位于热带森林中占地 15 英亩的花园旁的海滩上，将泰式设计和工艺融入豪华住宿。安静的海滩人烟稀少，高尔夫球场就在附近，度假村的街对面是两个大象营地。拥有国家公园、斯米兰岛潜水、镇上购物、全方位服务的水疗中心和网球场，您需要的一切都近在咫尺。客房设有阳台、硬木地板以及独立的浴缸和淋浴间。餐饮选择包括一家咖啡馆、几家酒吧和一家意大利餐厅。家庭会发现这是一个理想的住宿地点，度假村设有儿童俱乐部、游乐场、游泳池和保姆服务。作为泰国最保守的秘密之一，考拉克梅林度假村 (SHA Plus+) 一定会安抚那些希望摆脱这一切的人。

便利设施/功能

  • THE GARDEN: International & Asian Restaurant
  • VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)
  • SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage
  • POOL BAR
  • LOBBY LOUNGE
  • WATERFALL POOL
  • LAGOON POOL
  • JACUZZI POOL
  • SUPERIOR POOL
  • HIDDEN POOL
  • MERLIN SPA
  • PLAYGROUND
  • NIGHT WALK
  • BIRD WATCHING
  • STAMP RALLY
  • NATURAL WATER PAINTING
  • TIE DYE CLOTHES
  • STAND-UP PADDLE BOARD
  • CANOE
  • YOGA
  • TENNIS COURT
  • FITNESS CENTRE
  • GRAND BALLROOM
  • SIMILAN ROOM
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地址/地图

7/7 Phetkasem Raod, Lumkaen, Thaimuang District, Khaolak Beach, Khao Lak, Thailand, 82210

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