Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) 位于热带森林中占地 15 英亩的花园旁的海滩上，将泰式设计和工艺融入豪华住宿。安静的海滩人烟稀少，高尔夫球场就在附近，度假村的街对面是两个大象营地。拥有国家公园、斯米兰岛潜水、镇上购物、全方位服务的水疗中心和网球场，您需要的一切都近在咫尺。客房设有阳台、硬木地板以及独立的浴缸和淋浴间。餐饮选择包括一家咖啡馆、几家酒吧和一家意大利餐厅。家庭会发现这是一个理想的住宿地点，度假村设有儿童俱乐部、游乐场、游泳池和保姆服务。作为泰国最保守的秘密之一，考拉克梅林度假村 (SHA Plus+) 一定会安抚那些希望摆脱这一切的人。