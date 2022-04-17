请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

Santhiya Phuket Natai Resort & Spa 专为商务和休闲旅行而设计，地理位置优越，位于该市最受欢迎的地区之一 Khok Kloi。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往城市的必游景点，只需几分钟即可到达 Natai 海滩，20 分钟即可到达机场。

Santhiya Phuket Natai Resort & Spa 为客人提供优质的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。

分布在多个楼层的 32 间泳池套房提供温馨宜人的家外之家。美丽的白色沙滩就在度假村前面，长 2 公里，在安达曼海上提供美丽的日落。

客人可以在所有泰式柚木装饰的客房内享受免费无线网络连接、24 小时客房服务和保安以及每日清洁服务等内部设施。此外，酒店还设有 2 间餐厅、一个健身中心和提供全方位服务的水疗中心，以确保您在入住期间有很多事情要做。

一流的设施和优越的地理位置使 Santhiya Phuket Natai Resort & Spa 成为您在普吉岛享受假期的理想场所。