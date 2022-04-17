PHANG-NGA TEST & GO

Santhiya Phuket Natai Resort & Spa - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
9.3
通过
36条评论进行评分
更新于 April 17, 2022
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa - Image 0
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa - Image 1
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa - Image 2
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa - Image 3
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa - Image 4
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa - Image 5
+33 相片
快速反应

请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Santhiya Phuket Natai Resort & Spa 专为商务和休闲旅行而设计，地理位置优越，位于该市最受欢迎的地区之一 Khok Kloi。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往城市的必游景点，只需几分钟即可到达 Natai 海滩，20 分钟即可到达机场。

Santhiya Phuket Natai Resort & Spa 为客人提供优质的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。

分布在多个楼层的 32 间泳池套房提供温馨宜人的家外之家。美丽的白色沙滩就在度假村前面，长 2 公里，在安达曼海上提供美丽的日落。

客人可以在所有泰式柚木装饰的客房内享受免费无线网络连接、24 小时客房服务和保安以及每日清洁服务等内部设施。此外，酒店还设有 2 间餐厅、一个健身中心和提供全方位服务的水疗中心，以确保您在入住期间有很多事情要做。

一流的设施和优越的地理位置使 Santhiya Phuket Natai Resort & Spa 成为您在普吉岛享受假期的理想场所。

便利设施/功能

  • Offering sweeping panoramas of the Andaman Sea’s blue hues is the Beach Club, the social heart of the resort and home to restaurants, bars, beach massage pavilions, and a sprawling swimming pool nestled amongst lush landscaping.
显示所有酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是Santhiya Phuket Natai Resort & Spa的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 Santhiya Phuket Natai Resort & Spa
查看所有评论

酒店优惠手册

地址/地图

8 Moo 14, Khok Kloi, Takua Tung, Phangnga, Khok Kloy, Phuket, Thailand, 82140

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

卡利马度假村和别墅考拉克
9

577 评论
฿-1
古都角酒店
9.1

467 评论
฿-1
考拉梅林度假村
8.3

105 评论
฿-1
Koh Yao Yai Village
8.6

850 评论
฿-1
Santhiya Koh Yao Yai Resort and Spa
8.9

3391 评论
฿-1
Khaolak Wanaburee Resort
8.5

114 评论
฿-1
TUI BLUE Khao Lak Resort - 仅限成人
8.8

312 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU