PHANG-NGA TEST & GO

ルコーラルビーチリゾート＆カフェ - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
7.9

148レビューによる評価
更新日 February 28, 2022
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プーケットを訪れる理由が何であれ、ルコーラルビーチリゾート＆カフェは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。ホテルはナタイビーチから徒歩わずか2分、サラシンビーチから車でわずか20分です。一方、プーケット国際空港までは約45分です。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。

このプーケットのホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。ホテルにご宿泊のお客様は、館内全域での無料Wi-Fiアクセス、敷地内駐車場、屋外プール、プライベートビーチ、フィットネスセンター、共用ラウンジ、ツアーデスク、荷物預かりなどの施設内の機能をお楽しみいただけます。敷地内または周辺でサイクリングやカヌーなどのさまざまなアクティビティを楽しめます。館内レストランではタイ料理や各国料理も楽しめます。

すべてのゲストスイートには、ミニバー、ソファ、シーティングエリア、ダイニングエリア、DVDプレーヤー付きテレビなどの配慮の行き届いた設備が備わっており、比類のない快適さをお約束します。広々としたスイートには、海の景色を望む専用バルコニーがあり、専用バスルームには無料バスアメニティ、ヘアドライヤー、スリッパなどのバスタブとシャワー設備が付いています。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、ルコーラルビーチリゾート＆カフェはプーケットでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。

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住所/地図

9/9, Moo 8, Natoey , Tai Mueang District, Phangnga. (Natai Beach), Khok Kloy, Phuket, Thailand, 82120

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