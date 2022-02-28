Ле Корал Бич Резорт и Кафе - Phang-nga Sandbox Hotel

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Le Coral Beach Resort & Cafe идеально подходит для тех, кто хочет поехать в Пхукет. Отель находится всего в 2 минутах ходьбы от пляжа Натай и всего в 20 минутах езды от пляжа Сарасин. Между тем, международный аэропорт Пхукета находится примерно в 45 минутах езды. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.
Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Гости отеля могут пользоваться такими удобствами, как бесплатный Wi-Fi на всей территории, парковка на территории, открытый бассейн, частный пляж, фитнес-центр, общий лаундж, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая велосипедные прогулки и греблю на каноэ. Гости также могут насладиться блюдами тайской и интернациональной кухни в ресторане на территории отеля.
Все гостевые люксы оснащены такими продуманными удобствами, как мини-бар, диван, гостиный уголок, обеденная зона и телевизор с DVD-плеером, чтобы обеспечить непревзойденное чувство комфорта. В просторных люксах также есть собственный балкон с видом на море и собственная ванная комната с ванной и душем, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, феном и тапочками. Le Coral Beach Resort & Cafe идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.
9/9, Moo 8, Natoey , Tai Mueang District, Phangnga. (Natai Beach), Khok Kloy, Phuket, Thailand, 82120