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涛岛蒙特拉度假村及水疗中心是一家高档精品酒店，专为满足放纵休闲旅客的需求而设计。酒店也深受水上运动爱好者的欢迎，他们可以在附近的地点尽情享受水肺潜水和浮潜。 June Juea 海滩、Ao Leuk 和 Thian Og 湾是附近其他一些未受破坏的旅游景点。住宿选择多种多样，从豪华客房到套房，都有适合各种预算的住宿。所有客房都配备了有线电视和私人阳台。客人可以享用一些酒店内的娱乐设施，包括健身中心、热水浴池和带池畔酒吧的室外游泳池。餐厅供应正宗的泰国美食，池畔酒吧是放松身心的好地方。涛岛蒙特拉度假村和水疗中心的客人将体验轻松、舒适和无缝的住宿体验。