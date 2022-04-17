Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Koh Tao Montra Resort & Spa - это высококлассный бутик-отель, специально созданный для удовлетворения потребностей любящих отдыхающих путешественников. Отель также популярен среди любителей водных видов спорта, которые могут заняться подводным плаванием с аквалангом и сноркелингом в близлежащих местах. Пляж Джун-Джуа, Ао-Леук и залив Тиан-Ог - это еще одни нетронутые туристические места в непосредственной близости. Варианты размещения разнообразны, и есть что-то на любой кошелек, от номеров Делюкс до люксов. Во всех номерах есть кабельное телевидение и отдельный балкон. В числе удобств для отдыха на территории фитнес-центр, гидромассажная ванна и открытый бассейн с баром. В ресторане подают блюда настоящей тайской кухни, а бар у бассейна - прекрасное место для отдыха. Гости курортного спа-отеля Koh Tao Montra испытают расслабляющее, комфортное и безупречное пребывание.