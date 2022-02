ซินเนอร์จี้ สมุย - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

เมื่อมาเยือนสมุย คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่ Synergy Samui Resort ซึ่งให้บริการที่พักคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ สวนพรุเฉวง, สนามมวยเพชรบัญชา สมุย, เวทีมวยไทย อีกด้วย โรงแรมสมุยแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ที่พักมีรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอร์วิส โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 30 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า ผ้าเช็ดตัว สระว่ายน้ำส่วนตัว อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) อ่างน้ำวน โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา เพื่อให้การเข้าพักของคุณน่าจดจำอย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในสมุย ซินเนอร์จี้ สมุย รีสอร์ท คือบ้านหลังที่สองของคุณ

