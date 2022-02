シナジーサムイ - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

サムイ島を訪れると、質の高い宿泊施設と素晴らしいサービスを提供するシナジーサムイリゾートでくつろげます。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。冒険したい人のために、プルチャウエンパーク、ペッチバンチャサムイボクシングスタジアム、タイボクシングスタジアムは訪問者が利用できるアトラクションのほんの一部です。このサムイホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは24時間のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、公共エリアでのWi-Fi、駐車場、ルームサービスを楽しむことができます。ホテルには30室の美しく整えられた客室があり、その多くにはテレビ液晶/プラズマスクリーン、タオル、プライベートプール、インターネットアクセス(無料)、ジェットバスが備わっています。ホテルには、フィットネスセンター、屋外プール、スパなどの素晴らしいレクリエーション施設があり、思い出に残る滞在を楽しめます。サムイで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、シナジーサムイリゾートをご自宅のようにご利用ください。

