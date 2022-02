Synergie Samui - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Bei einem Besuch auf Samui werden Sie sich im Synergy Samui Resort wie zu Hause fühlen, das hochwertige Unterkünfte und großartigen Service bietet. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Wer gerne Ausflüge unternimmt, für den bieten sich Pru Chaweng Park, Petch Bancha Samui Boxstadion, Thai Boxing Stadium als nur einige der vielen Attraktionen an, die man besuchen kann. Profitieren Sie in diesem Hotel auf Samui von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Während ihres Aufenthalts in diesem wunderbaren Anwesen können die Gäste 24-Stunden-Zimmerservice, kostenloses WLAN in allen Zimmern, WLAN in öffentlichen Bereichen, Parkplatz und Zimmerservice genießen. Das Hotel bietet 30 schön eingerichtete Gästezimmer, von denen viele mit LCD/Plasma-Fernseher, Handtücher, privatem Pool, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Whirlpool-Badewanne ausgestattet sind. Das Hotel bietet wundervolle Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Fitnesscenter, Außenpool, Spa, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen werden. Wenn Sie eine komfortable und bequeme Unterkunft in Samui suchen, machen Sie das Synergy Samui Resort zu Ihrem Zuhause in der Ferne.

