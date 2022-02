Synergie Samui - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Lors de votre visite à Samui, vous vous sentirez comme chez vous au Synergy Samui Resort, qui propose un hébergement de qualité et un excellent service. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent sortir, Parc Pru Chaweng, Stade de boxe Petch Bancha Samui, Stade de boxe thaïlandaise ne sont que quelques-unes des attractions offertes aux visiteurs. Profitez d'une profusion de services et d'équipements inégalés dans cet hôtel de Samui. Lors de séjour dans ce magnifique établissement, les clients peuvent profiter de service en chambre 24h/24, WiFi gratuit dans toutes les chambres, WiFi dans les espaces communs, parking, service d'étage. L'hôtel dispose de 30 chambres superbement aménagées, dont certaines sont dotées de télévision écran plat, serviettes de toilette, piscine privée, accès internet sans fil (gratuit), bain à remous. L'hôtel propose de merveilleuses installations de loisirs telles que centre de fitness, piscine extérieure, spa, pour rendre votre séjour vraiment inoubliable. Lorsque vous recherchez un hébergement confortable et pratique à Samui, faites du Synergy Samui Resort votre chez-soi.

