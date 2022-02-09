Синергия Самуи - Samui Sandbox Hotel

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Посетив Самуи, вы почувствуете себя как дома в Synergy Samui Resort, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Парк Пру Чавенг, Стадион бокса Петч Банча Самуи, Стадион тайского бокса. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Самуи. Среди множества услуг доступных в этом отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi в номерах, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров. В отеле 30 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, полотенца, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), джакузи. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, спа, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Synergy Samui Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.