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普吉岛和平蓝奈汉天体度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
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更新于 February 9, 2022
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Peace Blue Naturist Resort 位于迷人的奈汉区，在普吉岛浪漫的海滩中心享有制高点。这家四星级酒店距市中心仅 20 公里，距机场 30 公里，每年都吸引着众多旅客。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。和平蓝色天体度假村提供的设施和服务确保为客人提供一个愉快的入住体验。这家酒店提供许多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。所有客房均配备周到的设施，以确保无与伦比的舒适感。酒店的康乐设施，包括健身中心、桑拿、室外游泳池、按摩，专为逃离和放松而设计。如果您正在普吉岛寻找舒适便利的住宿，请让和平蓝天体度假村成为您的家外之家。

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69/93 Baan Saiyuan, Soi Kokyang, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

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