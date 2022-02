Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与普吉岛和平蓝奈汉天体度假村以优先方式,以及普吉岛和平蓝奈汉天体度假村从你会直接收取货款。

Peace Blue Naturist Resort 位于迷人的奈汉区,在普吉岛浪漫的海滩中心享有制高点。这家四星级酒店距市中心仅 20 公里,距机场 30 公里,每年都吸引着众多旅客。凭借其便利的位置,该物业可轻松前往该市的必游景点。和平蓝色天体度假村提供的设施和服务确保为客人提供一个愉快的入住体验。这家酒店提供许多现场设施,即使是最挑剔的客人也能满意。所有客房均配备周到的设施,以确保无与伦比的舒适感。酒店的康乐设施,包括健身中心、桑拿、室外游泳池、按摩,专为逃离和放松而设计。如果您正在普吉岛寻找舒适便利的住宿,请让和平蓝天体度假村成为您的家外之家。

便利设施/功能 Personal Touch and Home away from Home

显示所有沙盒酒店 搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店

分数 0.0 /5 未分级 基于 0 评论 评分 0 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 普吉岛和平蓝奈汉天体度假村的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 普吉岛和平蓝奈汉天体度假村 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。