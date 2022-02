ในนา รีสอร์ท แอนด์ สปา - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ในนา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของภูเก็ต ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 30 กม. อีกทั้งยังอยู่ใกล้ โรงพยาบาลป่าตอง, โรงละครสฟิงซ์, ออล 4 ไดวิ่ง อีกด้วย ในนา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, เช็คอิน/เช็คเอาต์ด่วน, ห้องเก็บกระเป๋า โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 120 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ห้องปลอดบุหรี่ เครื่องปรับอากาศ อ่างน้ำร้อน, อ่างน้ำพุร้อน, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา, บริการนวด เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย ในนา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นทางเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูเก็ต ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง