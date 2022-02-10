Наина Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Naina Resort & Spa - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Волнение центра города находится всего в 30 км от отеля. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Больница Патонга, Театр Сфинкс, Дайвинг All 4. В Naina Resort & Spa делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда / отъезда, камера хранения багажа. В отеле 120 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Гидромассажная ванна отеля, ванна с водой из горячих источников, открытый бассейн, спа-салон и массажный кабинет - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Naina Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.