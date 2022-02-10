PHUKET TEST & GO

Наина Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
725
Обновление February 10, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Naina Resort & Spa - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Волнение центра города находится всего в 30 км от отеля. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Больница Патонга, Театр Сфинкс, Дайвинг All 4. В Naina Resort & Spa делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда / отъезда, камера хранения багажа. В отеле 120 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Гидромассажная ванна отеля, ванна с водой из горячих источников, открытый бассейн, спа-салон и массажный кабинет - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Naina Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

2/58 Sainumyen 2 Rd. Patong Beach, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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