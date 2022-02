Naina Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Voor reizigers die willen genieten van de bezienswaardigheden en geluiden van Phuket, is Naina Resort & Spa de perfecte keuze. De opwinding van het stadscentrum ligt op slechts 30 km afstand. Voor mensen die er op uit willen zijn Patong Hospital, Sphinx Theater, All 4 Diving slechts enkele van de attracties die beschikbaar zijn voor bezoekers. Bij Naina Resort & Spa wordt er alles aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken. Om dit te doen, biedt het hotel de beste diensten en voorzieningen. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn 24 uur roomservice, gratis wifi in alle kamers, 24-uursreceptie, snel in- en uitchecken, bagageopslag. Het hotel beschikt over 120 prachtig ingerichte kamers, waarvan vele met plasma tv, internet (draadloos), draadloos internet (gratis), niet-roken kamers, airconditioning. De hot tub, het warmwaterbronbad, buitenzwembad, spa, massage van het hotel zijn ideale plekken om te ontspannen na een drukke dag. Naina Resort & Spa is een slimme keuze voor reizigers naar Phuket en biedt elke keer weer een ontspannen en zorgeloos verblijf.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels