Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ กรรม รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ กรรม รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy Free cancellation 48 hours before arrival

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องสวน 54 m² ฿36,000 - 7 Day Sandbox ฿26,850 - 5 Day Test & Go ฿22,450 - 4 Day Test & Go ฿13,650 - 2 Day Test & Go ฿8,150 - 1st Day Test & Go ฿24,650 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ห้องเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

สาย HDMI

อินเทอร์เน็ต - Wifi

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องพูล 58 m² ฿54,000 - 7 Day Sandbox ฿40,050 - 5 Day Test & Go ฿30,810 - 4 Day Test & Go ฿18,930 - 2 Day Test & Go ฿11,450 - 1st Day Test & Go ฿37,850 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ห้องเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

สาย HDMI

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องเทอเรส 65 m² ฿44,000 - 7 Day Sandbox ฿32,850 - 5 Day Test & Go ฿24,600 - 4 Day Test & Go ฿16,050 - 2 Day Test & Go ฿9,650 - 1st Day Test & Go ฿30,200 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

สาย HDMI

อินเทอร์เน็ต - Wifi

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant กรรมวิลล่า 94 m² ฿67,000 - 7 Day Sandbox ฿48,800 - 5 Day Test & Go ฿37,400 - 4 Day Test & Go ฿22,450 - 2 Day Test & Go ฿13,650 - 1st Day Test & Go ฿46,200 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

สาย HDMI

อินเทอร์เน็ต - Wifi

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

Karma Samui+ Test and Go Package Breakfast included

Free cancellation 48 hours before arrival

Include Pick up from Airport

Include 1 time PCR test

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Smart TV, HD LCD screen

WIFI throughout the villa

Complementary water, tea and coffee

Mini bar and digital safe in the bedroom

In-villa menus available at charge for your selection

Karma Fitness room

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก กรรม รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ กรรม รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด