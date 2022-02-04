Всего AQ гостиничных номеров 125 Спальни
Партнерская больница Samitivej Hospital
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
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Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Начальство 28m²
฿29,000 - 10 Day AQ
฿22,000 - 7 Day AQ
฿12,000 - 5 Day Test & Go
฿8,300 - 2 Day Test & Go
฿4,900 - 1st Day Test & Go
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Функции
- Смежный номер
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Netflix
- Пары, не состоящие в браке
- Открытые объекты
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс с балконом 38m²
฿38,000 - 10 Day AQ
฿27,000 - 7 Day AQ
฿12,900 - 5 Day Test & Go
฿9,700 - 2 Day Test & Go
฿5,600 - 1st Day Test & Go
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Функции
- Балкон
- Семейные люксы
- Фитнес разрешен
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Кухня
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Пары, не состоящие в браке
- Открытые объекты
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 2 Children, 2 Infants
Полулюкс с балконом 48m²
฿43,000 - 10 Day AQ
฿32,000 - 7 Day AQ
฿13,900 - 5 Day Test & Go
฿10,900 - 2 Day Test & Go
฿6,200 - 1st Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Балкон
- Смежный номер
- Семейные люксы
- Фитнес разрешен
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Кухня
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Пары, не состоящие в браке
- Открытые объекты
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
В отеле Idle Residence есть ресторан, открытый бассейн, а также сад и терраса. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от / до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Пхра Накхон Си Аюттхая находится в 30 км от отеля, а Нонтхабури - в 43 км. Расстояние от отеля Idle Residence до международного аэропорта Донмыанг составляет 29 км.
Улучшенный номер :
28 кв.м. Номер с удобной кроватью размера «king-size», рабочим столом, телевизором с плоским экраном, кондиционером, холодильником, сейфом и феном.
Этот улучшенный номер с бесплатным Wi-Fi представляет собой идеальное сочетание комфорта и стиля с видом на восход или закат. В ванной комнате установлен освежающий тропический душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Номер Делюкс с балконом:
Комфортабельный 38 кв.м. комната с жилым пространством, мини-кухней, рабочим столом, телевизором с плоским экраном, кондиционером, холодильником, сейфом и феном.
В каждом номере есть все необходимое для идеального комфорта с диваном у большого окна. Бесплатный Wi-Fi позволит вам оставаться на связи с отдельным рабочим столом. В ванной комнате установлен освежающий тропический душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Полулюкс с балконом:
Просторный 48 кв.м. номер с отдельной спальней и гостиной, мини-кухней, рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, кондиционером, холодильником, сейфом и феном.
Просторный полулюкс в современном стиле с естественным освещением. Просторная гостиная с диваном, бесплатный Wi-Fi и вид на восход или закат. В ванных комнатах установлен освежающий тропический душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Удобства / Особенности
- ** Ниже перечислены функции для проживания в ASQ **
- "Alternative Quarantine Package"
- Turn your Alternative Quarantine experience into a relaxing retreat North of Bangkok city. In partnership with Samitivej Hospital, The Idle Hotel & Residence offers the Test &Go Day1st, Day5th, 8,11, and 15 nights certified stay experience with spacious rooms with balconies, thoroughly sanitized airport transfer, COVID tests, 3x meal plans, health screening, and more.
- Package 1-night quarantine for 1st day of stay ( Day5 )
- Free airport pick up to the hotel (sharing with max. 3 persons)
- 1 time for RT –PCR Tests as per revised Government rules
- Special designed set menu for 1 meal
- Premium Wifi
- Free Netflix account during your stay
- 24-hour Personal Idle service assistant
- Package 1-night quarantine for 5th day of stay ( Day5 )
- 1 time for RT-PCR Tests as per revised Government rules
- Special designed set menu for 1 meal
- Premium Wifi
- Free Netflix account during your stay
- 24-hour Personal Idle service assistant
- Package 5 Nights 6 Days quarantine (Day 1 - 5)
- 2 times for RT-PCR Tests as per revised Government rules
- Special designed set menu for 1 meal per day
- Premium Wifi
- Free Netflix account during your stay
- 24-hour Personal Idle service assistant
- 8 Nights package
- **Vaccinated (2 doses) 15 days or more prior to arrival to Thailand with vaccine certificate**
- All-Inclusive of:
- Includes 2x Covid tests.
- Free airport pick up to the hotel
- Special designed set menu daily 3 meals/day
- Premium Wifi
- Free Netflix account during your stay
- 24-hour Personal Idle service assistant
- 8 days Guest room and bathroom amenities
- 24 Hour standby nursing service (by Samitivej Hospital)
- Free doctor consultant through Telemedical service
- Room cleaning after the negative test (1 time)
- Large relaxing with Gym, Swimming pool relaxing area, Putting green, Onsen
- 11 Nights package
- **Travelers that have not completed full vaccine dosage, or travel with children that are not vaccinated**
- All-Inclusive of:
- Includes 2x Covid tests.
- Free airport pick up to the hotel
- Free car transfer to post ASQ destination (up to 70 km. from the hotel)
- Special designed set menu daily 3 meals/day
- Premium Wifi
- Free Netflix account during your stay
- 24-hour Personal Idle service assistant
- 11 days Guest room and bathroom amenities
- 24 Hour standby nursing service (by Samitivej Hospital)
- Free doctor consultant through Telemedical service
- Room cleaning service on Day 4 and Day 7 (2 times)
- Large relaxing with Gym, Swimming pool relaxing area, Putting green, Onsen
Счет
4.0/5
Очень хороший
На основе 27 отзывы
Если бы вы были гостем в Праздная резиденция
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.8 Junior suite with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Room was spacious, needed for an 8 day stay.
- None, as a quarantine hotel I would recommend it!
The staff were really helpful, even catered off-menu to our meal choices. The arranged transport was particularly helpful.
3.0 Superior
Положительные Отрицательные
More time to ekserceiting pr. Day and more europ food and give more information to gest. Very good room.
4.7 Junior suite with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Nice room for the price we paid.
- Attentive service.
- Free coffee downstairs.
Two of us stayed here and since we both were working we needed separate spaced to take our calls. The bedroom and living space both had desks where we could work from. Overall I would recommend if 2 people are staying together.
0.5 Superior
Положительные Отрицательные
Really bad policy that I cannot cancel. I was not allowed to fly because of a positive PCR test. Then the Thai government stopped the 24hr quarantine scheme and the hotel refused to refund me.
4.1 Superior
Положительные
Отрицательные
- Nice and good service
- A lot of food
- Taxi got lost and drove backwards on a one way street to find the hote
- Hotel is Pretty old. You can see this by the old furniture and not so updated bathroom cleanness
Good service
Were able to leave the night we arrive after the pcr test was negative
There was good and enough food
3.8 Deluxe with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Efficient Electronic communication before during and after arrival
- It's a huge added cost in time and money to visit Thailand
I would not have gone through all the added admin and stress if it was for just a holiday but we needed to see my wife's family so it was necessary, please let all be vaxed and those that don't shouldn't be allowed into Thailand to mix or take up hospital space when they get sick.
4.0 Junior suite with Balcony
Положительные
- Personal is kind and care about customers
Our quarantine was very good.
You have choice for food .
Bed very confortable and personal very kind
4.0 Junior suite with Balcony
Положительные Отрицательные
- keine ausser dass man nicht in den pool durfte. Diese Massnahme verstehe ich einfach nicht.
Alles war bestens. Die 10 Tage gingen vorbei wie im Flug. Ich kann dieses Hotel nur weiterempfehlen aber nur mit Suite, die sind gross genug.
4.2 Junior suite with Balcony
Положительные
- Very friendly and helpful staff
- Clean comfortable room with big balcony
- Big space for walking relaxing after first negative test
- Wifi is very fast and stable
I’m happy to choose this hotel for quarantine
The room are clean , large and comfortable
Everything is perfect 👍🏻
Highly recommended for the idle residence 👍🏻
2.7 Deluxe with Balcony
Положительные Отрицательные
- Paid an additional $1000 baht to ride to city
Website is miss leading…. Transfer after lockdown it says is free. Yet I was charged an additional fee of 1000 baht
3.8 Junior suite with Balcony
Положительные Отрицательные
Thank You, keep up the good service to your customers, The Junior Suite was very comfortable and spacious, enjoyed having the balcony to get fresh air and see a bit of the area from my room
4.3 Junior suite with Balcony
Положительные Отрицательные
Could stay here again. But would prefer better view..and not balcony towards the north. .WiFi very good.
4.5 Junior suite with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Efficient pick up at airport
- Check in smooth and straight forward
- Junior suite and deluxe double with connecting door ok for 2 adults and 3 children
- Comfortable and clean with plenty of water, coffee and bathroom supplies
- Varied food with kids menu
- 7\11 shopping good and quick
- Covid tests ok
- Vitamins supplied for the kids and flu jab for the adults
- Prompt and efficient checkout with quarantine certificates
- Not allowed out of your room for the duration( but this is down to the Thai government, despite vaccine and negative test results
As stated above, many positive points with the hotel and staff doing their best and following the government s guidelines
My only gripe is that my wife and I both had the vaccine, I was tested negative 72 hours before we left the UK and all of our tests on day 2 and day 5 were negative, so we should have been allowed some leisure time outside of our room after the second negative test
4.3 Deluxe with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Ausführung der PCR-Tests war gut weder meine Frau noch ich verspüren schmerzen.Sehr hilfsbereites Personal.Hotel liegt ausserhalb vom Stadtkern. wir wurden nach der ASQ sogar nach Hause gefahren obwohl ich es am Anfang gar nicht mit dazu gebucht hatte.
- Mussten beim check in eine Kaution von 5000 THB hinterlegen die wir beim check out aber problemlos wieder zurück erhalten haben.
Ich kann das Idle Resistance nur jedem empfehlen. Wir würden unser ASQ wieder im Idle Resisdance machen
3.9 Junior suite with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Персонал был очень любезным и добрым, сделал все, что они могли сделать в это ужасное карантинное время, что они могут сделать. Они отлично работают. И мне их жалко, некоторым из них приходится месяцами сидеть дома и работать, без выходных.
- Не большой выбор еды. На завтрак нечего выбирать, детское меню каждую неделю и каждый день одно и то же. Стирка тряпки ооочень дорого стоит, лучше постирать тряпку как-нибудь в одиночестве, нет ничего, где можно повесить белье. 2 теста на covid из 3, где ужасно .. нос и половина лица болят весь день.
- Их нельзя убирать. Хорошо. Но было пыльно. И у меня аллергия на пыль. Так что сначала пришлось как-то убрать самому.
У меня нет другого взгляда на другой карантинный отель… так что трудно написать, хорошо это или плохо. Карантинная линия такая, дорогая, оставаться только в комнате, все равно ужасно. Особенно с ребенком. Это как тюрьма. Теперь я знаю, что чувствуют заключенные, после этого мне трудно выйти на свет. Если бы это было дольше, Маби было бы некорректно выходить на улицу.
4.3 Superior
Положительные
Отрицательные
- Отличный сервис от персонала
- Несколько небольших ремонтных работ в установке
Окна открываются, и качество воздуха хорошее. Это тихий район немного за городом.
Мы выбрали бюджет, и это была лучшая цена, которую мы смогли найти. Мы останавливались здесь с нашими 3 маленькими детьми, и это довольно просторно. Мы забронировали 2 комнаты с кухней / гостиной. Двери спальни могут закрываться, что помогает детям.
В одной из 2 спален есть телевизор, а в гостиной - телевизор.
Я был бы признателен за номер с балконом без дополнительной оплаты по прибытии, но это был не вариант.
В целом хорошее впечатление.
Карантин - это непросто, особенно с маленькими детьми. Я бы хотел, чтобы правительственные чиновники разрешили отелю выпускать людей на улицу, даже если это час каждые два дня, чтобы дать каждой семье время для отдыха.
4.7 Junior suite with Balcony
Положительные
Отрицательные
- еда отличная
- обслуживание оперативное и понимающее
- номера чистые, а в середине были новые полотенца.
- номер достаточно просторный для двух человек
- Проверка температуры два раза в день
- красивые открытые окна
- удобная кровать размера «king-size»
- неженатая пара может оставаться вместе без вопросов
- Встреча в аэропорту и заказ 7/11 гладко и легко. Очень хорошо организовано во всем
- Wi-Fi может быть неоднородным, но в целом достаточным
- не могу смотреть Netflix на большом телевизоре
Я бы порекомендовал бездельничать, если вам нужен удобный, тихий и чистый район недалеко от Бангкока. Здесь все очень хорошо организовано и работает. Персонал очень услужливый и дружелюбный, а сам номер достаточно просторный по такой цене. Еда очень щедрая, и вы можете заказать дополнительные напитки и т. Д. С 7/11.
5.0 Deluxe with Balcony
Мой друг и я только что закончили наше двухнедельное карантинное пребывание в The Idle Residence asq и получили действительно хорошие впечатления. Перед приездом в Таиланд мы нервничали и очень боялись застрять в номере на 14 дней, но мы так рады, что выбрали этот отель.
Останавливались в номере Делюкс, который большой и современный, с просторным балконом, где мы могли бы поставить небольшой стол и стулья, чтобы сесть, и у нас был прекрасный вид на бассейн. Можно было загорать и утром. Кровать массивная, есть диван и большой телевизор, а в комнате был кондиционер. Они предоставили нам учетную запись Netflix, и Wi-Fi все время работал отлично.
Персонал был очень дружелюбным и очень внимательным, они немедленно предоставили нам все необходимое, а также доставили 7-11 заказов.
Еда была отличной, выбор меню каждый день на завтрак, обед и ужин.
Также было доступно обслуживание номеров с различными тайскими и западными вариантами.
У нас был большой холодильник, чтобы наши напитки оставались холодными, микроволновая печь, чтобы разогреть еду, и чайник с бесплатным чаем и кофе по прибытии.
Они подобрали нас перед аэропортом и положили наши сумки в номер, пока мы без проблем прошли регистрацию. Они также включают бесплатный трансфер после вашего пребывания в любую точку в пределах 70 км.
В целом впечатление было очень приятным, и я не мог рекомендовать его достаточно для отличного и гладкого пребывания в ASQ.
:)
3.6 Superior
Положительные
Отрицательные
- Отель, номер и персонал приятные
- Еда ASQ, включенная в пакет, не разрешается выходить на улицу все время, когда другие отели позволяют это делать после отрицательного результата теста, и давление сверстников со стороны персонала отеля, чтобы увеличить ваш счет, заказав дорогую еду на вынос меню.
Отель, номер и персонал были очень хорошими. В комнате было комфортно. Мы забронировали полулюкс с балконом (который представляет собой одну спальню с отдельной зоной отдыха и мини-кухней за 80000 бат (очень дорого), но в последний момент отель отправил нам электронное письмо и сказал, что у них нет номеров с балконом, поэтому они сказали нам, что они все равно поместят нас в полулюкс без балкона за 75000 бат. Отель включил трансфер до нашего Airbnb после карантина и помог нам продуктовый магазин, прежде чем высадить нас. Еда, включенная в карантинный пакет, не содержала соли В нем были другие специи, но не было соли. Нам сказали, что мы должны были заказать еду из их меню на вынос, если мы хотим соль, но пакет ASQ уже настолько смехотворно дорог, что мы не могли себе этого позволить. Нам также никогда не разрешали гулять на улице и оставаться запертыми в помещении все 15 дней. Поскольку наш рейс прибыл после 18:00 в первый день, мы были автоматически вынуждены провести дополнительную ночь в карантине. Я НИКОГДА не повторил бы этот опыт. Это эквивалент оплаты Clo se до 3000 долларов США, чтобы провести 2 недели в тюрьме, не чувствуя солнечных лучей на лице. Я рекомендую туристам тратить свои деньги там, где этот завышенный карантин не навязывается людям.
4.5 Superior
Персонал был очень любезным. Я забыл взять с собой адаптер, и они передали мне его на все время моего пребывания. В комнате было чисто. В довершение всего я остался доволен.
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