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В отеле Idle Residence есть ресторан, открытый бассейн, а также сад и терраса. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от / до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Пхра Накхон Си Аюттхая находится в 30 км от отеля, а Нонтхабури - в 43 км. Расстояние от отеля Idle Residence до международного аэропорта Донмыанг составляет 29 км.

Описание номера -

Улучшенный номер : 28 кв.м. Номер с удобной кроватью размера «king-size», рабочим столом, телевизором с плоским экраном, кондиционером, холодильником, сейфом и феном. Этот улучшенный номер с бесплатным Wi-Fi представляет собой идеальное сочетание комфорта и стиля с видом на восход или закат. В ванной комнате установлен освежающий тропический душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

Номер Делюкс с балконом: Комфортабельный 38 кв.м. комната с жилым пространством, мини-кухней, рабочим столом, телевизором с плоским экраном, кондиционером, холодильником, сейфом и феном. В каждом номере есть все необходимое для идеального комфорта с диваном у большого окна. Бесплатный Wi-Fi позволит вам оставаться на связи с отдельным рабочим столом. В ванной комнате установлен освежающий тропический душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

Полулюкс с балконом: Просторный 48 кв.м. номер с отдельной спальней и гостиной, мини-кухней, рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, кондиционером, холодильником, сейфом и феном. Просторный полулюкс в современном стиле с естественным освещением. Просторная гостиная с диваном, бесплатный Wi-Fi и вид на восход или закат. В ванных комнатах установлен освежающий тропический душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности.