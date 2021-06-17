BANGKOK TEST & GO

Со Бутик Отель (Суварнабхуми) - AQ / ASQ

Bangkok
6
оценка с
17
Обновление February 8, 2022
3 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни
Партнерская больница Sukhavej Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Со Бутик Отель (Суварнабхуми) в приоритетном порядке, и Со Бутик Отель (Суварнабхуми) будет получать оплату напрямую от вас.

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Удобства / Особенности

  • 2 теста на COVID-19 (ОТ-ПЦР в реальном времени)
  • Мониторинг температуры и здоровья дважды в день под наблюдением медсестры
  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • Бесплатный круглосуточный трансфер на машине скорой помощи между отелем и больницей.
  • Бесплатная сессия начальной оценки по видеозвонку
  • Частный туалет с душем
  • Бесплатный высокоскоростной интернет Wi-Fi
  • 32-дюймовый телевизор с кабельным ТВ
  • Полный пансион (3-х разовое питание по выбранному меню)
  • Бесплатные закуски и мини-бар (в день приезда)
  • Бесплатный индивидуальный термометр в номере
  • Уборка комнаты после первого мазка каждые 3 дня.
  • Трансфер из международного аэропорта Дон Муанг или Суварнабхуми в отель.
  • Скидка 20% на еду и напитки.
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Счет
2.6/5
В среднем
На основе 3 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
1
Бедные
2
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Со Бутик Отель (Суварнабхуми) , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇦🇺Graeme Cederblad

Проверено на 17/06/2021
Прибыл 31/05/2021
2.2 Superior Room
Положительные     
  • Кровать была удобной
Отрицательные
  • Wi-Fi пропадает каждые 10 минут и был очень медленным, комплексное меню не было выбрано, как указано в деталях пакета, и вся еда была тайской, и очень маленькие порции, и холодные, без кабельного телевидения, как указано в пакете, всего 3 тайских новостных канала, 7 тайских рекламных роликов и 1 тайский мультфильм канал, подавал всего 8 литров воды в течение 15 дней, слышно было, как на крыше работает водяной насос, который остановился и начал постоянно грохотать трубы в стенах, это было весь день и всю ночь, я знаю, что это не их вина, а персонал не говорил и не понимал по-английски,

Я никогда не остановлюсь здесь снова, это дешевле по какой-то причине, поэтому не ожидайте многого, это апартаменты с обслуживанием, а не отель.

🇳🇴Vaage Catalina

Проверено на 19/03/2021
Прибыл 20/02/2021
2.3 Superior Room
Положительные     
  • Очень дружелюбный персонал, особенно люди, ожидающие в аэропорту, медсестры, ресепшен и люди, приносящие еду и убирающие коридоры. Чистые помещения. Простыни высокого качества.
Отрицательные
  • Никакой помощи с покупкой предметов первой необходимости (испаритель от комаров, поскольку на окнах не было сетки!), никакой помощи с восстановлением некоторых важных вещей, которые были забыты на балконе, плохой Wi-Fi

В целом это простой красивый и чистый номер с относительно неплохим видом (много неба) и довольно плохо работающим Wi-Fi. Персонал очень вежливый, и на ресепшн сразу же ответят ... но можно получить только самые простые услуги для любых дополнительных потребностей, которые могут возникнуть. В моем случае мне понадобился испаритель от комаров (того типа, который вы подключаете), потому что я один из немногих, кто пытается сократить использование кондиционеров. На окнах НЕТ СЕТЕЙ! Первый случай за более чем 10 лет жизни в Азии, когда я остаюсь в здании, в котором нет сеток от насекомых (если предположить, что все просто используют AC 24/7, это так неустойчиво ... и к тому же не очень полезно для здоровья). Утром отъезда я немного поторопился и оставил на балконе несколько действительно важных вещей, и мне не помогли их забрать, несмотря на то, что я предлагал заплатить дополнительные деньги сверх почтовых расходов, и несмотря на то, что тона электронных писем. Добрый ответ: «мы проинформируем наш персонал» ... который на самом деле сделан, чтобы заткнуть рот. Я не думаю, что они действительно информируют персонал .... В основном: ощущение, что все предоплачено, и поэтому вы не можете ожидать большого обслуживания впоследствии. Мне очень жаль писать отрицательный отзыв, но я был очень опечален, увидев, что персонал буквально не заботился о том, что я не могу спать по ночам из-за комаров. К счастью, въехала ящерица и помогла сократить популяцию. Хотя в отеле упоминается, что «они будут покупать все, что может понадобиться людям, находящимся на карантине», на самом деле покупки совершаются онлайн от 7-11. Если того, что вам может понадобиться, нет среди предметов, продаваемых 7-11, вы не получите этого. Так что возьмите с собой все, что вам нужно, кроме змей и кока-колы ... которые легко доступны и, по-видимому, гораздо важнее предоставить во время карантина, чем испаритель от комаров, верно? И позвольте мне даже не вдаваться в веганские блюда. Потребовалось много дней, чтобы объяснить, что веганство означает отсутствие яиц и мяса (даже если только крошечные кусочки и т. Д.) ... но, как мы знаем, прерывистое голодание полезно для здоровья ....

🇷🇸Adriana Grubac

Проверено на 07/03/2021
Прибыл 17/02/2021
3.3 Superior Room
Положительные     
  • В номере был балкон
Отрицательные
  • Еда только тайская

Отель был в порядке, персонал был очень дружелюбным и внимательным ко всему. Тест проводился дважды, очень организованный.

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