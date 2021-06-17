Очень дружелюбный персонал, особенно люди, ожидающие в аэропорту, медсестры, ресепшен и люди, приносящие еду и убирающие коридоры. Чистые помещения. Простыни высокого качества.

Никакой помощи с покупкой предметов первой необходимости (испаритель от комаров, поскольку на окнах не было сетки!), никакой помощи с восстановлением некоторых важных вещей, которые были забыты на балконе, плохой Wi-Fi

В целом это простой красивый и чистый номер с относительно неплохим видом (много неба) и довольно плохо работающим Wi-Fi. Персонал очень вежливый, и на ресепшн сразу же ответят ... но можно получить только самые простые услуги для любых дополнительных потребностей, которые могут возникнуть. В моем случае мне понадобился испаритель от комаров (того типа, который вы подключаете), потому что я один из немногих, кто пытается сократить использование кондиционеров. На окнах НЕТ СЕТЕЙ! Первый случай за более чем 10 лет жизни в Азии, когда я остаюсь в здании, в котором нет сеток от насекомых (если предположить, что все просто используют AC 24/7, это так неустойчиво ... и к тому же не очень полезно для здоровья). Утром отъезда я немного поторопился и оставил на балконе несколько действительно важных вещей, и мне не помогли их забрать, несмотря на то, что я предлагал заплатить дополнительные деньги сверх почтовых расходов, и несмотря на то, что тона электронных писем. Добрый ответ: «мы проинформируем наш персонал» ... который на самом деле сделан, чтобы заткнуть рот. Я не думаю, что они действительно информируют персонал .... В основном: ощущение, что все предоплачено, и поэтому вы не можете ожидать большого обслуживания впоследствии. Мне очень жаль писать отрицательный отзыв, но я был очень опечален, увидев, что персонал буквально не заботился о том, что я не могу спать по ночам из-за комаров. К счастью, въехала ящерица и помогла сократить популяцию. Хотя в отеле упоминается, что «они будут покупать все, что может понадобиться людям, находящимся на карантине», на самом деле покупки совершаются онлайн от 7-11. Если того, что вам может понадобиться, нет среди предметов, продаваемых 7-11, вы не получите этого. Так что возьмите с собой все, что вам нужно, кроме змей и кока-колы ... которые легко доступны и, по-видимому, гораздо важнее предоставить во время карантина, чем испаритель от комаров, верно? И позвольте мне даже не вдаваться в веганские блюда. Потребовалось много дней, чтобы объяснить, что веганство означает отсутствие яиц и мяса (даже если только крошечные кусочки и т. Д.) ... но, как мы знаем, прерывистое голодание полезно для здоровья ....