非常友好的工作人员，特别是在机场候车的人员，护士，接待处以及带食物和清洁走廊的人员。洁净室。高品质的床单。

没有帮助购买必需的物品（防蚊虫蒸发器，因为窗户没有网！），没有帮助恢复一些在阳台上被遗忘的重要物品，无线网络较差

总的来说，这是一个基本的干净房间，视野相对好（天空很大），并且WIFI的功能很差。工作人员非常有礼貌，接待电话会立即接听...但是，对于任何人可能需要的额外服务，他们只会得到非常基本的服务。就我而言，我需要使用灭蚊器（您插入的那种），因为我是少数尝试减少使用空调的人之一。窗户没有网！我在亚洲居住了10多年的第一时间，我住在一栋没有昆虫网的建筑物中（假设每个人都只是使用AC 24/7，那是非常不可持续的，而且也不是很健康）。在出发的早晨，有点着急，我把一些非常重要的物品留在阳台上，尽管愿意提供额外的邮费，但我并没有被帮助找回它们，尽管电子邮件的色调。友好的答复：“我们会通知我们的员工” ..这实际上是为了让您闭嘴。我认为他们并没有真正告知工作人员。...基本而言：这种感觉是预付费的，因此您以后不能期望提供太多服务。很抱歉写出负面评论，但实际上我很伤心地看到工作人员真的不介意由于蚊子而使我无法入睡。幸运的是，蜥蜴迁入并帮助减少了人口。尽管酒店提到“他们会购买被隔离人员可能需要的任何物品”，但实际上是从7-11在线购买的。如果您需要的东西不在7-11出售的物品中，您将无法获得。因此，带走您所需要的东西，除了可口的可口可乐和可口可乐..与防蚊蒸发器相比，它们很容易获得，并且在隔离期间提供的重要性显然更大，对吗？而且，我什至不吃纯素餐。花费了很多天的时间才能解释说素食主义者没有鸡蛋，没有肉（即使只有很小的碎肉等）……但是，据我们所知，间歇性禁食是健康的……。