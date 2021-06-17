AQ酒店客房总数 100 卧室
伙伴医院 Sukhavej Hospital
Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
预约请求，把你放在直接联系与苏精品酒店（素万那普）以优先方式，以及苏精品酒店（素万那普）从你会直接收取货款。
Booking requests for So Boutique Hotel (Suvarnabhumi) are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.
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便利设施/功能
- 2个COVID-19测试（实时RT-PCR）
- 在护士的监督下，每天两次进行温度和健康监测
- 24小时待命护理服务
- 酒店与医院之间的24小时免费救护车接送服务
- 通过视频通话免费进行初步评估
- 带淋浴的私人洗手间
- 免费高速上网Wi-Fi
- 32英寸电视和有线电视
- 全膳（每天从精选菜单进餐3餐）
- 免费小吃和迷你吧（抵达当天）
- 室内免费个人温度计
- 每隔3天进行一次棉签清洁后的房间清洁服务
- 从廊曼或素万那普国际机场到酒店的接机服务
- 餐饮服务享受20％的折扣
如果您是苏精品酒店（素万那普）
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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2.2 Superior Room
正数 负面的
- WiFi 每 10 分钟掉线一次，速度很慢，套餐详细信息中没有选择套餐，所有食物都是泰国菜，份量很小而且很冷，没有套餐中所述的有线电视 仅 3 个泰国新闻频道 7 个泰国电视购物节目和 1 个泰国卡通渠道，仅供应 8 升水 15 天，可以听到屋顶上运行的水泵停止并开始不断地使墙壁上的管道砰砰声这是一整天整夜，我知道这不是他们的错，而是工作人员不会说或听不懂英语，
我永远不会再呆在那里，出于某种原因更便宜，所以不要期望太多，它是服务式公寓而不是酒店。
2.3 Superior Room
正数
负面的
- 非常友好的工作人员，特别是在机场候车的人员，护士，接待处以及带食物和清洁走廊的人员。洁净室。高品质的床单。
- 没有帮助购买必需的物品（防蚊虫蒸发器，因为窗户没有网！），没有帮助恢复一些在阳台上被遗忘的重要物品，无线网络较差
总的来说，这是一个基本的干净房间，视野相对好（天空很大），并且WIFI的功能很差。工作人员非常有礼貌，接待电话会立即接听...但是，对于任何人可能需要的额外服务，他们只会得到非常基本的服务。就我而言，我需要使用灭蚊器（您插入的那种），因为我是少数尝试减少使用空调的人之一。窗户没有网！我在亚洲居住了10多年的第一时间，我住在一栋没有昆虫网的建筑物中（假设每个人都只是使用AC 24/7，那是非常不可持续的，而且也不是很健康）。在出发的早晨，有点着急，我把一些非常重要的物品留在阳台上，尽管愿意提供额外的邮费，但我并没有被帮助找回它们，尽管电子邮件的色调。友好的答复：“我们会通知我们的员工” ..这实际上是为了让您闭嘴。我认为他们并没有真正告知工作人员。...基本而言：这种感觉是预付费的，因此您以后不能期望提供太多服务。很抱歉写出负面评论，但实际上我很伤心地看到工作人员真的不介意由于蚊子而使我无法入睡。幸运的是，蜥蜴迁入并帮助减少了人口。尽管酒店提到“他们会购买被隔离人员可能需要的任何物品”，但实际上是从7-11在线购买的。如果您需要的东西不在7-11出售的物品中，您将无法获得。因此，带走您所需要的东西，除了可口的可口可乐和可口可乐..与防蚊蒸发器相比，它们很容易获得，并且在隔离期间提供的重要性显然更大，对吗？而且，我什至不吃纯素餐。花费了很多天的时间才能解释说素食主义者没有鸡蛋，没有肉（即使只有很小的碎肉等）……但是，据我们所知，间歇性禁食是健康的……。
3.3 Superior Room
正数 负面的
这家酒店还可以，房间里的东西非常友好，而且在所有方面都非常小心。测试进行了两次，非常有条理