รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 100 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Sukhavej Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โซบูทีคโฮเทล (สุวรรณภูมิ) อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โซบูทีคโฮเทล (สุวรรณภูมิ) จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Booking requests for So Boutique Hotel (Suvarnabhumi) are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

..

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ 2 การทดสอบ COVID-19 (Real time RT-PCR)

การตรวจสอบอุณหภูมิและสุขภาพวันละสองครั้งภายใต้การดูแลของพยาบาล

บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

บริการรถพยาบาลรับส่งฟรีตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างโรงแรมและโรงพยาบาล

เซสชันการประเมินเบื้องต้นฟรีผ่านแฮงเอาท์วิดีโอ

ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัว

ฟรีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi

ทีวี 32 นิ้วพร้อมเคเบิลทีวี

อาหารสามมื้อ (3 มื้อต่อวันจากเมนูที่เลือก)

ของว่างและมินิบาร์ฟรี (ในวันเข้าพัก)

เทอร์โมมิเตอร์ส่วนตัวฟรีในห้องพัก

บริการทำความสะอาดห้องหลังจากเช็ดล้างครั้งแรกทุก 3 วัน

บริการรับจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิมายังโรงแรม

ส่วนลด 20% สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง